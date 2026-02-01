Le Standard et l'Antwerp se disputent un attaquant convoité de Bundesliga

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Antwerp et le Standard se battent pour une place en Champions' Play-offs. Mais pas que sur le terrain, les deux clubs sont sur le même joueur.

Le Standard de Liège et l'Antwerp s’intéressent de près à Mergim Berisha. Cet avant-centre allemand de 27 ans a une belle cote, puisque sa valeur marchande est estimée à 2,5 millions d’euros selon le site Transfermarkt.

Le Standard et l'Antwerp se disputent Berisha

D'après Rudy Galetti, l'attaquant est dans le viseur des deux clubs belges. Ils souhaiteraient agir très rapidement pour boucler son arrivée et le recruter durant ce mercato hivernal.

🚨👀 EXCL | Standard Liège and Antwerp are showing concrete interest in Mergim Berisha.



Lecce have also been in touch with the Hoffenheim striker in recent days, but the Belgian clubs are now trying to speed things up.



More details soon. 🔜 pic.twitter.com/QwYXJYnmPa — Rudy Galetti (@RudyGaletti) February 1, 2026

Selon Galetti, le club italien Lecce a pris contact avec l'attaquant de Hoffenheim ces derniers jours. Comme son contrat en Allemagne se termine en juin 2027, c'est le moment idéal pour passer à l'action.

Relancer sa carrière en Belgique ?

Berisha a longtemps joué en Autriche, notamment au Red Bull Salzburg. Il a ensuite accumulé de l'expérience à Augsbourg et à Fenerbahçe, avant de rejoindre Hoffenheim en 2023.





Ces dernières années, il n'a pas réussi à s'imposer à Hoffenheim. Sa valeur marchande a fortement baissé, alors qu'elle atteignait douze millions d'euros dans le passé.