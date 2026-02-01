Saïd décisif, retour réussi pour Fossey et Homawoo : les notes du Standard dans le Clasico contre Anderlecht

Le Standard a remporté le Clasico face au Sporting d'Anderlecht, ce dimanche, dans le cadre de la 23e journée de Jupiler Pro League. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Lucas Pirard (6)

Remplaçant de Matthieu Epolo, blessé. Se fait une petite frayeur devant Camara, tout juste monté au jeu (45e). N’a pas été très sollicité, sans se montrer spécialement rassurant, mais n’a pas commis de catastrophe non plus. Une parade importante devant Bertaccini après 67 minutes.

Marlon Fossey (6)

De retour après des mois de blessure. Un boost important dans la défense du Standard, qui a retrouvé son capitaine et son leader, aussi vocal. Plus actif que Lawrence sur le flanc droit et auteur d’un bon match face à un Angulo peu en vue. Remplacé à la mi-temps, cependant.

Henry Lawrence (6)



Lire aussi… "C'était la première chose à faire" : la joie de Vincent Euvrard après la victoire du Standard dans le Clasico›

Replacé en défense centrale suite au retour de Fossey. Son faible apport offensif est ainsi moins problématique, et il est resté fiable défensivement, même si Bertaccini a failli égaliser en partant dans son dos. Replacé sur le côté droit en seconde période après la sortie de Fossey, il est resté très solide défensivement, mais manque encore de qualité avec le ballon.

Ibe Hautekiet (7)

Avec Ilaimaharitra, il a été chargé de relancer depuis la défense et a donc eu son rôle à jouer dans l’emprise du Standard. Bien aidé par Karamoko et Homawoo dans les duels, ses relances propres ont servi l’équipe. Quelques blocs importants aussi pour repousser des tentatives lointaines.

Josué Homawoo (7)

Lui aussi de retour pour la première fois depuis mi-décembre. S’est majoritairement contenté de dégager le ballon, mais a livré une prestation très solide. Des duels aériens remportés et une balle quasiment sauvée sur la ligne sur une frappe d’Angulo. Un retour plus que réussi, qui a fait un bien fou.

Gustav Mortensen (6)

Un vent de fraîcheur qui se confirme sur le côté gauche des Rouches. Des interventions défensives, ce qui n’est pas son point fort, et surtout un apport intéressant offensivement. Il combine mieux avec Saïd que Tobias Mohr. Aime haranguer Sclessin, ce qui devrait rapidement le faire entrer dans le cœur des supporters.

Ibrahim Karamoko (7)

Titularisé près d’Ilaimaharitra dans l’entrejeu. Vient de la deuxième ligne et se joue de De Cat pour ouvrir le score. A soulagé son coéquipier malgache et a ajouté de l’impact au milieu de terrain. A gagné mentalement et physiquement son match dans le match face à De Cat. Pourrait davantage lâcher son ballon en possession.

Marco Ilaimaharitra (6)

Averti en première période pour une semelle sur la cheville de De Cat. Bien aidé par Karamoko et Teuma dans son travail de récupération, il est souvent venu décrocher près de la ligne défensive pour aider à la relance. Quelques pertes de balle, mais un bon match d’ensemble.

Teddy Teuma (7)

A obtenu six corners et quelques coups francs dans les 15 premières minutes. Un rôle important dans le pressing, où il accompagnait Ayensa, avec plusieurs récupérations en sautant sur le porteur du ballon. Une superbe passe à l’aveugle pour servir Saïd sur le 2-0, bien aidé par Sardella. L’énergie et la mentalité dont le Standard avait besoin.

Rafiki Saïd (8)

Gagne sa course avec Sardella sur le 1-0… peut-être parce qu’il ne fait pas son crochet habituel pour rentrer dans le jeu ? Car ce geste, devenu prévisible, a été stoppé quelques fois par la défense anderlechtoise. Manque le break après une minute en seconde période, puis se joue de Sardella et lobe subtilement Coosemans dans la foulée pour cette fois faire 2-0. Un poison, même s’il pourrait parfois être moins brouillon.

Dennis Ayensa (6)

Important dans le pressing pour mettre la pression sur une défense anderlechtoise pas des plus rassurantes. A fatigué les défenseurs d’Anderlecht, dont un Hey en difficulté. Beaucoup de courses, de duels et d’impact, mais pas vraiment d’occasion de mettre son nom au marquoir.

David Bates (7)

Après les cinq minutes disputées la semaine dernière, 45 minutes de jeu pour l’Écossais, qui a remplacé Fossey à la pause. Il a apporté davantage de taille et de solidité à la défense alors que le Standard prenait rapidement deux buts d’avance. En soldat pour contrer la frappe d'Angulo en fin de match.

Non notés (car moins de 30 minutes de temps réglementaire) : Nayel Mehssatou, Tobias Mohr, Daan Dierckx, Adnane Abid.