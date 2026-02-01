Analyse Saïd décisif, retour réussi pour Fossey et Homawoo : les notes du Standard dans le Clasico contre Anderlecht

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Saïd décisif, retour réussi pour Fossey et Homawoo : les notes du Standard dans le Clasico contre Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Standard a remporté le Clasico face au Sporting d'Anderlecht, ce dimanche, dans le cadre de la 23e journée de Jupiler Pro League. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Lucas Pirard (6)

Remplaçant de Matthieu Epolo, blessé. Se fait une petite frayeur devant Camara, tout juste monté au jeu (45e). N’a pas été très sollicité, sans se montrer spécialement rassurant, mais n’a pas commis de catastrophe non plus. Une parade importante devant Bertaccini après 67 minutes.

Marlon Fossey (6)

De retour après des mois de blessure. Un boost important dans la défense du Standard, qui a retrouvé son capitaine et son leader, aussi vocal. Plus actif que Lawrence sur le flanc droit et auteur d’un bon match face à un Angulo peu en vue. Remplacé à la mi-temps, cependant.

Henry Lawrence (6)

Lire aussi… "C'était la première chose à faire" : la joie de Vincent Euvrard après la victoire du Standard dans le Clasico

Replacé en défense centrale suite au retour de Fossey. Son faible apport offensif est ainsi moins problématique, et il est resté fiable défensivement, même si Bertaccini a failli égaliser en partant dans son dos. Replacé sur le côté droit en seconde période après la sortie de Fossey, il est resté très solide défensivement, mais manque encore de qualité avec le ballon.

Ibe Hautekiet (7)

Avec Ilaimaharitra, il a été chargé de relancer depuis la défense et a donc eu son rôle à jouer dans l’emprise du Standard. Bien aidé par Karamoko et Homawoo dans les duels, ses relances propres ont servi l’équipe. Quelques blocs importants aussi pour repousser des tentatives lointaines.

Josué Homawoo (7)

Lui aussi de retour pour la première fois depuis mi-décembre. S’est majoritairement contenté de dégager le ballon, mais a livré une prestation très solide. Des duels aériens remportés et une balle quasiment sauvée sur la ligne sur une frappe d’Angulo. Un retour plus que réussi, qui a fait un bien fou.

Gustav Mortensen (6)

Un vent de fraîcheur qui se confirme sur le côté gauche des Rouches. Des interventions défensives, ce qui n’est pas son point fort, et surtout un apport intéressant offensivement. Il combine mieux avec Saïd que Tobias Mohr. Aime haranguer Sclessin, ce qui devrait rapidement le faire entrer dans le cœur des supporters.

Ibrahim Karamoko (7)

Titularisé près d’Ilaimaharitra dans l’entrejeu. Vient de la deuxième ligne et se joue de De Cat pour ouvrir le score. A soulagé son coéquipier malgache et a ajouté de l’impact au milieu de terrain. A gagné mentalement et physiquement son match dans le match face à De Cat. Pourrait davantage lâcher son ballon en possession.

Marco Ilaimaharitra (6)

Averti en première période pour une semelle sur la cheville de De Cat. Bien aidé par Karamoko et Teuma dans son travail de récupération, il est souvent venu décrocher près de la ligne défensive pour aider à la relance. Quelques pertes de balle, mais un bon match d’ensemble.

Teddy Teuma (7)

A obtenu six corners et quelques coups francs dans les 15 premières minutes. Un rôle important dans le pressing, où il accompagnait Ayensa, avec plusieurs récupérations en sautant sur le porteur du ballon. Une superbe passe à l’aveugle pour servir Saïd sur le 2-0, bien aidé par Sardella. L’énergie et la mentalité dont le Standard avait besoin.

Rafiki Saïd (8)

Gagne sa course avec Sardella sur le 1-0… peut-être parce qu’il ne fait pas son crochet habituel pour rentrer dans le jeu ? Car ce geste, devenu prévisible, a été stoppé quelques fois par la défense anderlechtoise. Manque le break après une minute en seconde période, puis se joue de Sardella et lobe subtilement Coosemans dans la foulée pour cette fois faire 2-0. Un poison, même s’il pourrait parfois être moins brouillon.

Dennis Ayensa (6)

Important dans le pressing pour mettre la pression sur une défense anderlechtoise pas des plus rassurantes. A fatigué les défenseurs d’Anderlecht, dont un Hey en difficulté. Beaucoup de courses, de duels et d’impact, mais pas vraiment d’occasion de mettre son nom au marquoir.

David Bates (7)

Après les cinq minutes disputées la semaine dernière, 45 minutes de jeu pour l’Écossais, qui a remplacé Fossey à la pause. Il a apporté davantage de taille et de solidité à la défense alors que le Standard prenait rapidement deux buts d’avance. En soldat pour contrer la frappe d'Angulo en fin de match.

Non notés (car moins de 30 minutes de temps réglementaire) : Nayel Mehssatou, Tobias Mohr, Daan Dierckx, Adnane Abid.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard

Plus de news

"C'était la première chose à faire" : la joie de Vincent Euvrard après la victoire du Standard dans le Clasico Interview

"C'était la première chose à faire" : la joie de Vincent Euvrard après la victoire du Standard dans le Clasico

17:30
Leur pire match... depuis une semaine ? Les notes d'un Anderlecht encore calamiteux

Leur pire match... depuis une semaine ? Les notes d'un Anderlecht encore calamiteux

16:40
"On est en crise" : Colin Coosemans ose mettre un mot sur le mal d'Anderlecht après le Clasico

"On est en crise" : Colin Coosemans ose mettre un mot sur le mal d'Anderlecht après le Clasico

17:00
Le réveil que Sclessin attendait : largement dominateur, le Standard s'offre Anderlecht et le Clasico

Le réveil que Sclessin attendait : largement dominateur, le Standard s'offre Anderlecht et le Clasico

15:34
📷 "Vous n'êtes pas dignes de ce public" : le terrible message des supporters du Standard avant le Clasico

📷 "Vous n'êtes pas dignes de ce public" : le terrible message des supporters du Standard avant le Clasico

13:40
2
Les compositions sont tombées : suivez Union - Bruges en Direct Commenté Live

Les compositions sont tombées : suivez Union - Bruges en Direct Commenté

17:55
Au bout du suspense : voici les résultats de Challenger Pro League

Au bout du suspense : voici les résultats de Challenger Pro League

18:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/02: Mbenza - Zague

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/02: Mbenza - Zague

15:25
Mauvaise nouvelle pour un Diable Rouge : son club officialise l'arrivée d'un concurrent direct

Mauvaise nouvelle pour un Diable Rouge : son club officialise l'arrivée d'un concurrent direct

16:20
Dégraissage au Mambourg : Charleroi se débarrasse d'un indésirable

Dégraissage au Mambourg : Charleroi se débarrasse d'un indésirable

15:25
Le Standard et l'Antwerp se disputent un attaquant convoité de Bundesliga

Le Standard et l'Antwerp se disputent un attaquant convoité de Bundesliga

15:00
L'Ajax ne peut plus se passer de ce duo belge : Rudi Garcia est prévenu

L'Ajax ne peut plus se passer de ce duo belge : Rudi Garcia est prévenu

14:30
"On dormait dans des auberges" : Anthony Vanden Borre se confie sur les années difficiles des Diables Rouges

"On dormait dans des auberges" : Anthony Vanden Borre se confie sur les années difficiles des Diables Rouges

14:00
Coup très dur pour le Standard : Matthieu Epolo blessé, une importante absence à prévoir

Coup très dur pour le Standard : Matthieu Epolo blessé, une importante absence à prévoir

13:18
Un Clasico sous haute tension : les hooligans d'Anderlecht ont joué un sale tour au Standard

Un Clasico sous haute tension : les hooligans d'Anderlecht ont joué un sale tour au Standard

13:19
4
Vincent Euvrard a un plan pour redresser le Standard : "Il n'y a que comme ça qu'on gagnera des matchs"

Vincent Euvrard a un plan pour redresser le Standard : "Il n'y a que comme ça qu'on gagnera des matchs"

10:00
Avant le Clasico, Olivier Deschacht défend Besnik Hasi : "Il est facile de viser une seule personne"

Avant le Clasico, Olivier Deschacht défend Besnik Hasi : "Il est facile de viser une seule personne"

09:30
Avec la fierté comme enjeu : suivez le Clasico entre le Standard et Anderlecht en direct commenté

Avec la fierté comme enjeu : suivez le Clasico entre le Standard et Anderlecht en direct commenté

07:40
Des retours de blessure dès le coup d'envoi ? Les compos probables du Clasico entre le Standard et Anderlecht

Des retours de blessure dès le coup d'envoi ? Les compos probables du Clasico entre le Standard et Anderlecht

06:00
Quel arbitre pour Standard-Anderlecht ? Jonathan Lardot explique le processus décisionnel derrière ce choix

Quel arbitre pour Standard-Anderlecht ? Jonathan Lardot explique le processus décisionnel derrière ce choix

23:00
1
Union - Bruges, acte III : les compositions probables du nouveau Clasico du football belge

Union - Bruges, acte III : les compositions probables du nouveau Clasico du football belge

12:20
"Même à dix, nous étions la meilleure équipe" : Wouter Vrancken peste après le succès de Charleroi au Stayen

"Même à dix, nous étions la meilleure équipe" : Wouter Vrancken peste après le succès de Charleroi au Stayen

12:40
Du jamais-vu chez Vincent Kompany : l'entraîneur du Bayern attaque l'arbitrage

Du jamais-vu chez Vincent Kompany : l'entraîneur du Bayern attaque l'arbitrage

13:00
Ashimeru déjà adopté à la RAAL : "Je vais pouvoir développer un football qui correspond plus à mes valeurs" Réaction

Ashimeru déjà adopté à la RAAL : "Je vais pouvoir développer un football qui correspond plus à mes valeurs"

11:30
"Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît" : petit coup de pression pour Vincent Kompany au Bayern Munich

"Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît" : petit coup de pression pour Vincent Kompany au Bayern Munich

12:00
🎥 Saint-Trond - Charleroi conditionné par une énorme erreur d'arbitrage ? "L'arbitre fait de la compensation"

🎥 Saint-Trond - Charleroi conditionné par une énorme erreur d'arbitrage ? "L'arbitre fait de la compensation"

11:00
2
L'arbitre qu'il faut pour diriger le Clasico ? "Sclessin peut être le meilleur public...mais aussi le pire"

L'arbitre qu'il faut pour diriger le Clasico ? "Sclessin peut être le meilleur public...mais aussi le pire"

19:40
📷 José Mourinho encense Thibaut Courtois : "Incroyable, dommage que le prix du fair-play soit déjà attribué"

📷 José Mourinho encense Thibaut Courtois : "Incroyable, dommage que le prix du fair-play soit déjà attribué"

10:30
Hakim Sahabo va bien quitter le Standard : voici pourquoi il n'a pas convaincu Vincent Euvrard

Hakim Sahabo va bien quitter le Standard : voici pourquoi il n'a pas convaincu Vincent Euvrard

31/01
Le choc pour Tubize-Braine et un regroupement en tête de la D1 ACFF

Le choc pour Tubize-Braine et un regroupement en tête de la D1 ACFF

09:01
Avec un but belge, Sébastien Pocognoli et Monaco renouent enfin avec la victoire... et avec la manière

Avec un but belge, Sébastien Pocognoli et Monaco renouent enfin avec la victoire... et avec la manière

08:40
Le calme avant la tempête à la veille du Clasico ? "J'ai vraiment peur"

Le calme avant la tempête à la veille du Clasico ? "J'ai vraiment peur"

31/01
Déjà six matchs de Ligue des Champions au compteur : Eupen accueille en prêt un talent du PSG

Déjà six matchs de Ligue des Champions au compteur : Eupen accueille en prêt un talent du PSG

08:20
Axel Witsel de retour après trois semaines, mais battu par le Real Oviedo de Leander Dendoncker

Axel Witsel de retour après trois semaines, mais battu par le Real Oviedo de Leander Dendoncker

08:00
Charleroi ne lui a fourni "aucune opportunité décente" : les raison du départ de Stanic

Charleroi ne lui a fourni "aucune opportunité décente" : les raison du départ de Stanic

07:00
Même Saint-Trond n'arrête pas ces Zèbres : voilà Charleroi dans le top 6 !

Même Saint-Trond n'arrête pas ces Zèbres : voilà Charleroi dans le top 6 !

22:45

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 18:30 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 19:15 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved