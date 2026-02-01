Leur pire match... depuis une semaine ? Les notes d'un Anderlecht encore calamiteux

Que peut-on écrire de plus sur cet Anderlecht ? Si certains ont des circonstances atténuantes, bien peu de Mauves ont sorti la tête de l'eau à Sclessin.

Coosemans (6)

Sans lui, le break tombe encore un peu plus tôt en seconde période. Rien à se reprocher, il est lâché par sa défense sur les deux buts liégeois. Une fausse queue sans conséquence par la suite.

Diarra (5)

Pas un cadeau de débuter ce match quelques jours après son arrivée. Un match assez anonyme, ce qui reste mieux qu'un mauvais match. Peu d'apport offensif, pas d'erreurs défensives claires.

Kana (5)

Rien grand chose à se reprocher, pas d'erreurs à la relance ou au duel... puis une blessure, qui va encore intensifier les maux de crâne de Besnik Hasi (ou de son successeur). Remplacé par Camara.

Hey (4)

S'il a assez bien répondu aux contacts de Dennis Ayensa, Hey est aussi absent sur le 1-0 et ne s'améliore pas à la relance.

Sardella (3)

Il tacle bien trop tôt sur l'assist de Saïd pour le 1-0, puis se troue totalement sur le 2-0. Nonchalant et imprécis.



Lire aussi… "C'était la première chose à faire" : la joie de Vincent Euvrard après la victoire du Standard dans le Clasico›

Camara (5)

Son retour à Sclessin aura été très frustrant : Ilay Camara a touché beaucoup de ballons, beaucoup dédoublé et indéniablement amené plus offensivement que les autres latéraux anderlechtois. Sans succès.

Saliba (4)

Beaucoup de fautes, un temps de retard sur beaucoup d'interventions et pas d'inspiration offensive. Sorti à la pause, probablement parce qu'averti. Remplacé par Llansana (5), qui a fait le job sans fioritures.

De Cat (6)

Très nerveux, il était aussi plus inspiré que le week-end passé. Le seul à amener une étincelle dans le jeu anderlechtois, il aurait dû être à l'assist pour Bertaccini, qui loupe son énorme occasion.

Hazard (4,5)

Thorgan a paru complètement cuit : aucun coup de rein, aucune accélération. Pour celui qui est censé distribuer le jeu, c'était compliqué. À sa décharge, il a énormément décroché, contraint et forcé en seconde période.

Bertaccini (4,5)

Lui au moins s'est mis en position d'être dangereux, mais il aurait très clairement dû mettre au fond l'un de ses face-à-face avec Lucas Pirard.

Sikan (4,5)

Quel cadeau empoisonné de le titulariser encore une fois. L'Ukrainien vient d'arriver et se voit déjà jeté en pâture. Pas inintéressant dos au but, il n'a pas encore l'air d'avoir bien compris le projet offensif de l'équipe... s'il y en a un. Est-il seulement compatible avec Bertaccini ?

Angulo (3)

N'est-il pas temps d'envisager un passage sur le banc pour l'Equatorien ? Inoffensif, et mis dans sa poche par Henry Lawrence en seconde période, il s'est même permis d'être imprécis sur phases arrêtées. Catastrophique.