Avec les bons mots de Karel Geraerts : encore décisif, Theo Leoni propulse Reims à la deuxième place

Reims a assuré l'essentiel en s'imposant 0-1 à Clermont, hier soir. Les troupes de Karel Geraerts se hissent à la deuxième place du classement.

Norman Bassette a beau avoir quitté Reims par la petite porte, Karel Geraerts compte toujours deux Belges dans son équipe avec Maxime Busi et Theo Leoni. Lors du déplacement d'hier soir à Clermont, c'est toutefois un autre ancien de Pro League qui s'est illustré malgré lui. Tout juste arrivé de Gand, Samuel Kotto a en effet été exclu après 24 minutes.

Le match s'est même joué à dix contre dix pendant plus d'une heure, Clermont perdant à son tour un joueur dans la foulée. Les deux entraîneurs ont donc serré la vis, de quoi offrir aux spectateurs présents une rencontre assez frileuse.

Leoni à l'assist pour Daramy

Reims s'est toutefois imposé 0-1 grâce à un but de Mohamed Daramy à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Un succès étriqué qui permet à l'équipe de se hisser à la deuxième place. Leoni a joué un rôle non négligeable en signant son quatrième assist de la saison.

"À la fin, c'est le plus important de toujours prendre des points à chaque match. En début de championnat, on a eu quelques matchs similaires où on faisait match nul, où on ne gagnait pas. On a bien géré les émotions et les circonstances du match", se félicite Karel Geraerts à l'issue de la rencontre.


"Ce n'est pas parce que ce n'était pas notre meilleur match aujourd'hui que je n'ai pas vu de bonnes choses. Défensivement, on a été très solides", poursuit-il. La course à la Ligue 1 est plus que jamais lancée : "Il reste treize matchs, la route est encore longue mais notre cible est encore devant nous".

Theo Leoni

Ligue 2

 Journée 21
Montpellier Montpellier 3-1 Guingamp Guingamp
Bastia Bastia 0-0 Nancy Nancy
Laval Laval 0-1 Pau Pau
Clermont FC Clermont FC 0-1 Reims Reims
Grenoble Grenoble 2-1 Amiens Amiens
Rodez Rodez 1-1 Red Star 93 Red Star 93
Troyes Troyes 0-2 Le Mans Le Mans
Dunkerque Dunkerque 0-1 Annecy FC Annecy FC
Saint-Étienne Saint-Étienne 0-1 Boulogne Boulogne
