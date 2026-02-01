Avant le Clasico, Olivier Deschacht défend Besnik Hasi : "Il est facile de viser une seule personne"

Le Sporting d'Anderlecht devrait-il se séparer de Besnik Hasi en cas de défaite contre le Standard ? Selon Olivier Deschacht, non : le T1 des Mauves n'est pas à l'origine de tous les problèmes, et son remplacement ne changerait rien à la dynamique actuelle.

Olivier Deschacht, défenseur emblématique du Sporting d’Anderlecht, s’est exprimé cette semaine sur les appels au licenciement de Besnik Hasi après la défaite des Mauves contre Dender.

“Je n’ai pas osé lui envoyer un message de soutien, mais je sais à quel point ça le touche”, confie-t-il à La Dernière Heure. Deschacht rappelle que l’entraîneur des Mauves donnait déjà tout pour le club il y a presque deux décennies. “Il est plus facile de viser une seule personne que l’ensemble de l’équipe”, souligne-t-il, alors que la pression des supporters produit souvent le résultat souhaité.

Besnik Hasi est-il responsable des mauvais résultats d'Anderlecht ?

L’ancien défenseur précise que la critique envers Hasi ne signifie pas que les joueurs sont exonérés de toute responsabilité. Il pointe des problèmes structurels au sein de l’effectif et questionne leur mentalité, tout en se montrant très critique sur la qualité globale du groupe.

“La base a un niveau très moyen”, affirme-t-il. Il doute que les joueurs incarnent le profil typique d’Anderlecht : “Je ne crois pas qu’ils aient l’ADN d’Anderlecht”, insiste-t-il, ajoutant que la faim de victoire fait défaut.

Il souligne également le contraste entre les performances de haut niveau contre les grandes équipes et le manque d’intensité face à des adversaires moins prestigieux. “Comment peut-on se battre comme des lions contre le Club de Bruges ou l’Union, mais ne pas montrer la même envie contre Dender ?”, interroge-t-il.



Lire aussi… Vincent Euvrard a un plan pour redresser le Standard : "Il n'y a que comme ça qu'on gagnera des matchs"›

Un problème d'effectif plus que de coach ?

Pour Deschacht, un licenciement de Hasi ne résoudrait rien. “La motivation n’est pas le problème. Croyez-moi, il ne leur ménage pas la vie”, assure-t-il. Il ne voit par ailleurs aucune erreur tactique qui justifierait un renvoi : “Pour moi, c’est l’homme qu’il faut au bon endroit”, conclut-il, son jugement reposant sur la gestion quotidienne de l’équipe et la manière dont Hasi encadre le groupe.

L’ancien joueur se montre également très clair sur sa position concernant les changements de coach en cours de saison. “Je ne suis pas partisan des changements d’entraîneurs en plein championnat”, affirme-t-il, rappelant des décisions passées qu’il n’avait pas comprises, comme le licenciement de David Hubert. Il espère qu’Anderlecht ne reproduira pas la même erreur. “J’espère qu’on ne lui retirera pas la demi-finale de coupe s’il perd contre le Standard”, conclut-il.