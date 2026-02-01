Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/02: Zague

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/02: Zague
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Zague

Déjà six matchs de Ligue des Champions au compteur : Eupen accueille en prêt un talent du PSG

Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague est prêté à l'AS Eupen jusqu'à la fin de la saison. L'arrière droit évoluait à Copenhague depuis le mois de juillet. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 31/01

Le choc pour Tubize-Braine et un regroupement en tête de la D1 ACFF

09:01
Avec un but belge, Sébastien Pocognoli et Monaco renouent enfin avec la victoire... et avec la manière

08:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/02: Zague

08:20
Déjà six matchs de Ligue des Champions au compteur : Eupen accueille en prêt un talent du PSG

08:20
Avec la fierté comme enjeu : suivez le Clasico entre le Standard et Anderlecht en direct commenté

07:40
Axel Witsel de retour après trois semaines, mais battu par le Real Oviedo de Leander Dendoncker

08:00
Charleroi ne lui a fourni "aucune opportunité décente" : les raison du départ de Stanic

07:00
Des retours de blessure dès le coup d'envoi ? Les compos probables du Clasico entre le Standard et Anderlecht

06:00
Même Saint-Trond n'arrête pas ces Zèbres : voilà Charleroi dans le top 6 !

22:45
Le RWDM enchaîne enfin, Nainggolan encore buteur avec le Patro Eisden

23:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Sels - Andreou - Canak - Thea

22:20
Quel arbitre pour Standard-Anderlecht ? Jonathan Lardot explique le processus décisionnel derrière ce choix

23:00
Bruges va-t-il perdre un pilier dans les derniers instants du mercato ?

22:20
Eden Hazard surprend tout le monde : "Chelsea, le meilleur club ? Non"

22:00
Un jeune joueur d'Anderlecht va rejoindre l'Italie

21:40
Mauvaise nouvelle pour Matz Sels : un sérieux concurrent va débarquer

21:20
Westerlo renoue avec la victoire, Zulte Waregem reste en difficulté

21:00
Sambi Lokonga piège son ex-coach Vincent Kompany : le Bayern perd encore des points

20:34
Bruges a laissé des traces : la semaine noire de l'OM se poursuit

20:00
L'arbitre qu'il faut pour diriger le Clasico ? "Sclessin peut être le meilleur public...mais aussi le pire"

19:40
Avec les bons mots de Karel Geraerts : encore décisif, Theo Leoni propulse Reims à la deuxième place

19:20
🎥 Les Francs Borains enfoncent l'Olympic, Liège prend un bon point au RSCA Futures

19:00
L'Antwerp rebondit de la meilleure des façons et écrase le Cercle de Bruges chez lui

18:40
La réponse n'a pas traîné : Rik De Mil a tenté le coup pour un ancien de Charleroi

18:20
Hakim Sahabo va bien quitter le Standard : voici pourquoi il n'a pas convaincu Vincent Euvrard

17:40
Bien plus affirmé qu'à son arrivée : "Pour moi, c'est le meilleur défenseur de Belgique"

18:00
Le calme avant la tempête à la veille du Clasico ? "J'ai vraiment peur"

17:20
🎥 Un réflexe qui tue : la carte rouge videogag de Warleson contre l'Antwerp

17:00
🎥 La magie lui collera toujours au pied : Eden Hazard retrouve le chemin des filets tout en finesse

16:30
Après Rits et Ashimeru : Anderlecht ressort un autre revenant du formol contre le RFC Liège

16:00
Officiel : Cihan Canak prêté par Trabzonspor et à la lutte avec un ancien d'Anderlecht

15:30
Le Club de Bruges aurait-il déjà trouvé le successeur de Joel Ordoñez ?

15:00
Remplacer Thibaut Courtois en cas de tirs au but ? Rudi Garcia a un spécialiste à sa disposition

14:30
Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

14:00
Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"

13:40
L'agent d'Aubameyang violemment agressé par des supporters de Bruges : "Je n'ai jamais vu autant de haine"

13:20
Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 13:30 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 18:30 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 19:15 KV Malines KV Malines
