Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/02: Zague

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Zague

Déjà six matchs de Ligue des Champions au compteur : Eupen accueille en prêt un talent du PSG

Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague est prêté à l'AS Eupen jusqu'à la fin de la saison. L'arrière droit évoluait à Copenhague depuis le mois de juillet. (Lire la suite)