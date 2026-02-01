Réaction Ashimeru déjà adopté à la RAAL : "Je vais pouvoir développer un football qui correspond plus à mes valeurs"

Scott Crabbé depuis La Louvière
| Commentaire
Ashimeru déjà adopté à la RAAL : "Je vais pouvoir développer un football qui correspond plus à mes valeurs"
Photo: © photonews
Majeed Ashimeru n'était pas encore sur la feuille de match de la RAAL contre La Gantoise. Mais Frédéric Taquin se réjouit de l'avoir à sa disposition.

Majeed Ashimeru s'est entraîné pour la première fois avec la RAAL, il a déjà eu le temps d'enthousiasmer Frédéric Taquin. Avec lui, le coach des Loups dispose d'un élément créatif supplémentaire au coeur du jeu, un secteur où Joël Ito est encore souvent l'une des seules possibilités pour créer des décalages. Sa sortie sur blessure a d'ailleurs bien déstabilisé l'équipe contre Gand.

"Majeed va modifier le jeu, ouvrir des espaces pour les autres joueurs, par ses déplacements. Il a de l’expérience, c’est super intéressant. Je suis très heureux de l’accueillir chez nous parce qu’il correspond exactement à l’idée que je me fais d’un milieu relayeur", nous explique Frédéric Taquin en conférence de presse.

Diversifier les sources de danger

"Petit à petit, avec ce genre de joueurs, je vais pouvoir commencer à développer un football qui correspond plus à mes valeurs. Cette saison, je suis dans l'adaptation, mais on commence à être beaucoup plus dangereux, tout en gardant une belle organisation défensive. Trouver un équilibre entre les deux va permettre à l’équipe d’être plus performante", poursuit-il.

La Louvière s'intéressait à son profil depuis plusieurs semaines : "Majeed est un garçon capable de jouer entre les lignes, de se retourner sur un contrôle. Ce que j’aime beaucoup avec lui, c’est qu’il verticalise très vite le jeu. Il sera très utile quand il pourra prendre appui sur Pape (Fall), on pourra ouvrir d’autres brèches".



"Ce que j’aime par-dessus tout, c’est un peu comme Thierry (Lutonda) au milieu maintenant, c’est qu’ils sont capables de sortir de toutes les situations sur un crochet, sur un dribble et cela crée des décalages. Cela permettra aussi de pouvoir passer à l’intérieur. Au début du championnat, on était concentrés sur le fait de passer par l’extérieur pour ne prendre aucun risque mais on ne crée que très peu comme cela", poursuit Taquin à son sujet.

Les Loups ont également accueilli Cristian Makaté (Union Saint-Gilloise) en prêt. L'attaquant de 23 ans a déjà reçu ses premières minutes contre Gand : "On l'a fait monter un peu à l'aveugle puisqu'on ne l'a eu qu’à un seul entraînement. On a un peu parlé tactique mais en n’allant pas dans le détail. C’est un garçon intelligent. Il a su tout de suite comprendre ce qu’on attendait de lui". Avec également Nachon Nsingi, Frédéric Taquin a désormais de nouvelles cartouches pour la dernière ligne droite du championnat.

Commentaire
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

RAAL La Louvière
Majeed Ashimeru

