Un Clasico sous haute tension : les hooligans d'Anderlecht ont joué un sale tour au Standard

Muzamel Rahmat
Commentaire
Un Clasico sous haute tension : les hooligans d'Anderlecht ont joué un sale tour au Standard
Photo: © photonews

Avant le Clasico, des supporters d'Anderlecht ont joué un mauvais tour au Standard. Le bus de l'équipe a été vandalisé.

Le bus des joueurs du Standard de Liège a été vandalisé avec de la peinture violette avant le Clasico, vraisemblablement par des supporters d'Anderlecht. Ils ont marqué en grand "RSCA".

Les Liégeois ont dû improviser. Heureusement, le Standard disposait d'un bus de réserve qui a permis aux joueurs de prendre malgré tout la route vers Sclessin.

Ce deuxième bus, intact, est arrivé au stade peu avant midi, entraînant un léger retard dans la préparation de l'équipe.

Le bus du Standard vandalisé par des hooligans anderlechtois

Cet incident montre à quel point ce Clasico est tendu, sur le plan sportif comme émotionnel, malgré les appels au calme des deux clubs avant le match.

La police était présente en nombre autour du stade pour encadrer la rencontre, mais la tension était palpable. Espérons que tout se passe bien dans les tribunes du stade.

