Charleroi reste dans le top 6 : Malines partage à OHL

Ce sera encore un peu plus la fête à Charleroi après le match entre OHL et Malines. Les Sang & Or ont en effet concédé le partage à Den Dreef, ce qui laisse les Zèbres dans le top 6.

Le Sporting Charleroi avait fait le job au Stayen hier soir, et quel job : aller battre l'équipe en forme, Saint-Trond, qui restait sur un 27/30, et prendre place temporairement dans le top 6. Pour y rester, il fallait espérer que le KV Malines perde des points à OHL.

C'est désormais chose faite : Louvain et Malines se sont séparés ce dimanche sur un score de 2-2, qui laisse les Zèbres et les Sang & Or à égalité de points - mais avec un léger avantage à Charleroi qui comptent une victoire de plus et une différence de buts légèrement en leur faveur.

Malines perd deux points précieux

Pendant longtemps, OHL a même bien cru prendre les trois points contre le Kavé, ce qui n'aurait pas été du luxe pour laisser le Cercle de Bruges à distance. Siebe Schrijvers avait ouvert le score sur penalty à la 33e minute. En seconde période, Chukwu Ikwuemesi faisait le break (52e, 2-0).

Mais Malines réagira : l'homme en forme cette saison, Mathis Servais, recollera au score à la 61e minute avant que Keano Van Rafelghem égalise à la 79e minute de jeu.

Le KV Malines perd donc deux points précieux à Den Dreef et se retrouve à la 7e place, confirmant une perte de vitesse avec un 2/15 pour les hommes de Fred Vanderbiest.