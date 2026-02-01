Charleroi reste dans le top 6 : Malines partage à OHL
Photo: © photonews
Ce sera encore un peu plus la fête à Charleroi après le match entre OHL et Malines. Les Sang & Or ont en effet concédé le partage à Den Dreef, ce qui laisse les Zèbres dans le top 6.
Le Sporting Charleroi avait fait le job au Stayen hier soir, et quel job : aller battre l'équipe en forme, Saint-Trond, qui restait sur un 27/30, et prendre place temporairement dans le top 6. Pour y rester, il fallait espérer que le KV Malines perde des points à OHL.
C'est désormais chose faite : Louvain et Malines se sont séparés ce dimanche sur un score de 2-2, qui laisse les Zèbres et les Sang & Or à égalité de points - mais avec un léger avantage à Charleroi qui comptent une victoire de plus et une différence de buts légèrement en leur faveur.
Malines perd deux points précieux
Pendant longtemps, OHL a même bien cru prendre les trois points contre le Kavé, ce qui n'aurait pas été du luxe pour laisser le Cercle de Bruges à distance. Siebe Schrijvers avait ouvert le score sur penalty à la 33e minute. En seconde période, Chukwu Ikwuemesi faisait le break (52e, 2-0).
Mais Malines réagira : l'homme en forme cette saison, Mathis Servais, recollera au score à la 61e minute avant que Keano Van Rafelghem égalise à la 79e minute de jeu.
Le KV Malines perd donc deux points précieux à Den Dreef et se retrouve à la 7e place, confirmant une perte de vitesse avec un 2/15 pour les hommes de Fred Vanderbiest.
|Classement
|T
|P
|G
|P
|P
|B
|=
|Forme
|1.
|Union SG
|23
|49
|14
|7
|2
|38-12
|26
|G P G P G
|2.
|STVV
|23
|45
|14
|3
|6
|33-26
|7
|G G G G P
|3.
|FC Bruges
|23
|44
|14
|2
|7
|42-29
|13
|G G P G P
|4.
|Anderlecht
|23
|36
|10
|6
|7
|30-28
|2
|P P P P P
|5.
|La Gantoise
|23
|33
|9
|6
|8
|37-32
|5
|P G G G P
|6.
|Charleroi
|23
|33
|9
|6
|8
|29-26
|3
|P G G G G
|7.
|KV Malines
|23
|33
|8
|9
|6
|28-26
|2
|P P P P P
|8.
|Standard
|23
|30
|9
|3
|11
|20-29
|-9
|G P P P G
|9.
|Antwerp
|23
|30
|8
|6
|9
|28-24
|4
|P G P P G
|10.
|KRC Genk
|23
|29
|7
|8
|8
|31-35
|-4
|P P P P G
|11.
|Westerlo
|23
|28
|7
|7
|9
|30-33
|-3
|G P P P G
|12.
|Zulte Waregem
|23
|26
|6
|8
|9
|31-35
|-4
|P P G P P
|13.
|RAAL La Louvière
|23
|24
|5
|9
|9
|20-26
|-6
|P P G P P
|14.
|OH Louvain
|23
|22
|5
|7
|11
|21-32
|-11
|P P P P P
|15.
|Cercle de Bruges
|23
|21
|4
|9
|10
|28-35
|-7
|G P G P P
|16.
|FCV Dender EH
|23
|17
|3
|8
|12
|18-36
|-18
|P P G P P
