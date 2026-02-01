Charleroi reste dans le top 6 : Malines partage à OHL

Charleroi reste dans le top 6 : Malines partage à OHL
Photo: © photonews

Ce sera encore un peu plus la fête à Charleroi après le match entre OHL et Malines. Les Sang & Or ont en effet concédé le partage à Den Dreef, ce qui laisse les Zèbres dans le top 6.

Le Sporting Charleroi avait fait le job au Stayen hier soir, et quel job : aller battre l'équipe en forme, Saint-Trond, qui restait sur un 27/30, et prendre place temporairement dans le top 6. Pour y rester, il fallait espérer que le KV Malines perde des points à OHL.

C'est désormais chose faite : Louvain et Malines se sont séparés ce dimanche sur un score de 2-2, qui laisse les Zèbres et les Sang & Or à égalité de points - mais avec un léger avantage à Charleroi qui comptent une victoire de plus et une différence de buts légèrement en leur faveur.

Malines perd deux points précieux 

Pendant longtemps, OHL a même bien cru prendre les trois points contre le Kavé, ce qui n'aurait pas été du luxe pour laisser le Cercle de Bruges à distance. Siebe Schrijvers avait ouvert le score sur penalty à la 33e minute. En seconde période, Chukwu Ikwuemesi faisait le break (52e, 2-0).

Mais Malines réagira : l'homme en forme cette saison, Mathis Servais, recollera au score à la 61e minute avant que Keano Van Rafelghem égalise à la 79e minute de jeu. 

Lire aussi… Ouf de soulagement à Charleroi : un cadre a décidé de rester
Le KV Malines perd donc deux points précieux à Den Dreef et se retrouve à la 7e place, confirmant une perte de vitesse avec un 2/15 pour les hommes de Fred Vanderbiest. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 23 49 14 7 2 38-12 26 G P G P G
2. STVV STVV 23 45 14 3 6 33-26 7 G G G G P
3. FC Bruges FC Bruges 23 44 14 2 7 42-29 13 G G P G P
4. Anderlecht Anderlecht 23 36 10 6 7 30-28 2 P P P P P
5. La Gantoise La Gantoise 23 33 9 6 8 37-32 5 P G G G P
6. Charleroi Charleroi 23 33 9 6 8 29-26 3 P G G G G
7. KV Malines KV Malines 23 33 8 9 6 28-26 2 P P P P P
8. Standard Standard 23 30 9 3 11 20-29 -9 G P P P G
9. Antwerp Antwerp 23 30 8 6 9 28-24 4 P G P P G
10. KRC Genk KRC Genk 23 29 7 8 8 31-35 -4 P P P P G
11. Westerlo Westerlo 23 28 7 7 9 30-33 -3 G P P P G
12. Zulte Waregem Zulte Waregem 23 26 6 8 9 31-35 -4 P P G P P
13. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23 24 5 9 9 20-26 -6 P P G P P
14. OH Louvain OH Louvain 23 22 5 7 11 21-32 -11 P P P P P
15. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 23 21 4 9 10 28-35 -7 G P G P P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 23 17 3 8 12 18-36 -18 P P G P P
Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 2-2 KV Malines KV Malines
