Coup très dur pour le Standard : Matthieu Epolo blessé, une importante absence à prévoir

C'est un gros coup dur pour le Standard. Mal réceptionné ce samedi à l'entraînement, Matthieu Epolo s'est blessé à la cheville et pourrait être absent jusqu'à six semaines.

Défait à deux reprises consécutivement pour entamer l’année 2026, le Standard se doit de relever la tête lors de la réception, toujours très attendue, du Sporting d’Anderlecht, ce dimanche à Sclessin.

Au rayon des compositions, une grosse surprise attend les Rouches : l’absence de Matthieu Epolo, remplacé par Lucas Pirard. Et c’est une véritable mauvaise nouvelle pour le portier congolais.

Il s’est en effet mal réceptionné sur un centre samedi matin à l’entraînement. Le verdict est lourd : les ligaments de la cheville sont touchés et il pourrait manquer jusqu’à six semaines de compétition.

Six semaines d'absence pour Matthieu Epolo !

Il ne figure donc même pas sur la feuille de match pour le Clasico face à Anderlecht, où le Bosnien Belmin Didzarevic prendra place sur le banc comme doublure.

Selon les informations de nos confrères de Sudinfo, le Standard ne devrait pas recruter de gardien d’ici la fin du mercato, fixée à lundi minuit. Lucas Pirard va donc bénéficier d’une nouvelle vraie chance entre les perches liégeoises.



