"On est en crise" : Colin Coosemans ose mettre un mot sur le mal d'Anderlecht après le Clasico

Ce n'est plus un secret mais Anderlecht est en crise. Les Mauves ont perdu le Clasico 2-0 face au Standard de Liège.

Le Clasico de ce dimanche après-midi a tourné au vinaigre pour Anderlecht. Dans une ambiance électrique, marquée par le vandalisme du bus liégeois avant le coup d'envoi, les Mauves ont sombré face au Standard de Liège 2-0.

Anderlecht est complètement passé à côté de son match. Les hommes de Besnik Hasi ont été inexistants collectivement, sans rythme ni idées, perdus dans l'antre de leur rival historique.

Les résultats d'Anderlecht sont inquiétants. Le club a perdu deux de ses trois derniers matchs et a été tenu en échec par Dender, dernier du classement.

C'est la crise

Colin Coosemans était très énervé après la rencontre. "C'était difficile mais on le savait qu'un Clasico, c'est très intense. Quand on voit nos 30 premières minutes, on était nulle part. Ce n'est pas ce qu'on avait préparé et ce qui avait été demandé. Je n’ai pas d’explications."

Le gardien a poursuivi sans détour. "Je crois que nos succès en octobre et novembre étaient liés à notre intensité et notre mentalité. Quand je vois l'attitude de certains, on ne gagnera pas comme ça. Cela ne concerne pas seulement les cadres. Je crois que la majorité des joueurs doit comprendre que quand on prend un 1 sur 9, on est tous sous pression. L’entraîneur était sous pression cette semaine. En tant que joueur, on doit se regarder dans le miroir : on est en crise. L’objectif est clair : aller en finale."