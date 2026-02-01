Anderlecht est prévenu : Genk réagit et va s'imposer à Dender

Anderlecht est prévenu : Genk réagit et va s'imposer à Dender
Photo: © photonews

Le KRC Genk n'avait pas droit à l'erreur sur la pelouse de Dender. Loin du top 6, les Limbourgeois étaient même à portée... de la zone rouge.

Le Racing Genk ne s'était pas encore imposé en championnat de Belgique cette année : battus à Zulte Waregem et contraints au partage face au Cercle de Bruges, les hommes de Nicky Hayen s'étaient toutefois remis en confiance en Europa League.

Il fallait cependant à tout prix l'emporter à Dender, lanterne rouge, ce dimanche. Pas forcément pour se remettre à portée du top 6, qui reste bien loin, mais... pour s'éloigner de la zone rouge. Genk était en effet 12e au classement avant cette rencontre.

Genk remonte à la 10e place 

Un rapide doublé de Daan Heymans aura cependant mis les Limbourgeois sur du velours : aux 3e et 8e minute, l'ex-Carolo faisait déjà la différence, sur des passes décisives signées Ito et Karetsas. 

En seconde période, Dender tentera de réagir et y parviendra même via Bruny Nsimba, opportuniste après un ballon mal repoussé par Tobias Lawal (1-2, 58e). La lanterne rouge aura fini par y croire et poussera, sans arriver à faire 2-2.


Avec cette victoire, le KRC Genk remonte à la 10e place au classement, à 4 unités du top 6.  Les Limbourgeois recevront Anderlecht, qui sera sous pression, le, week-end prochain. Dender reste bon dernier au classement. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 23 49 14 7 2 38-12 26 G P G P G
2. STVV STVV 23 45 14 3 6 33-26 7 G G G G P
3. FC Bruges FC Bruges 23 44 14 2 7 42-29 13 G G P G P
4. Anderlecht Anderlecht 23 36 10 6 7 30-28 2 P P P P P
5. La Gantoise La Gantoise 23 33 9 6 8 37-32 5 P G G G P
6. Charleroi Charleroi 23 33 9 6 8 29-26 3 P G G G G
7. KV Malines KV Malines 23 33 8 9 6 28-26 2 P P P P P
8. Standard Standard 23 30 9 3 11 20-29 -9 G P P P G
9. Antwerp Antwerp 23 30 8 6 9 28-24 4 P G P P G
10. KRC Genk KRC Genk 23 29 7 8 8 31-35 -4 P P P P G
11. Westerlo Westerlo 23 28 7 7 9 30-33 -3 G P P P G
12. Zulte Waregem Zulte Waregem 23 26 6 8 9 31-35 -4 P P G P P
13. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23 24 5 9 9 20-26 -6 P P G P P
14. OH Louvain OH Louvain 23 22 5 7 11 21-32 -11 P P P P P
15. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 23 21 4 9 10 28-35 -7 G P G P P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 23 17 3 8 12 18-36 -18 P P G P P
Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 2-2 KV Malines KV Malines
