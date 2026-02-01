Anderlecht est prévenu : Genk réagit et va s'imposer à Dender
Le KRC Genk n'avait pas droit à l'erreur sur la pelouse de Dender. Loin du top 6, les Limbourgeois étaient même à portée... de la zone rouge.
Le Racing Genk ne s'était pas encore imposé en championnat de Belgique cette année : battus à Zulte Waregem et contraints au partage face au Cercle de Bruges, les hommes de Nicky Hayen s'étaient toutefois remis en confiance en Europa League.
Il fallait cependant à tout prix l'emporter à Dender, lanterne rouge, ce dimanche. Pas forcément pour se remettre à portée du top 6, qui reste bien loin, mais... pour s'éloigner de la zone rouge. Genk était en effet 12e au classement avant cette rencontre.
Genk remonte à la 10e place
Un rapide doublé de Daan Heymans aura cependant mis les Limbourgeois sur du velours : aux 3e et 8e minute, l'ex-Carolo faisait déjà la différence, sur des passes décisives signées Ito et Karetsas.
En seconde période, Dender tentera de réagir et y parviendra même via Bruny Nsimba, opportuniste après un ballon mal repoussé par Tobias Lawal (1-2, 58e). La lanterne rouge aura fini par y croire et poussera, sans arriver à faire 2-2.
Avec cette victoire, le KRC Genk remonte à la 10e place au classement, à 4 unités du top 6. Les Limbourgeois recevront Anderlecht, qui sera sous pression, le, week-end prochain. Dender reste bon dernier au classement.
