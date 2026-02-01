Vincent Euvrard a un plan pour redresser le Standard : "Il n'y a que comme ça qu'on gagnera des matchs"

Tant défensivement qu'offensivement, le Standard n'a pas brillé depuis le début de 2026. Selon Vincent Euvrard, c'est surtout en défense que les Rouches doivent se ressaisir s'ils veulent espérer gagner des matchs.

Pourtant dans le top 6 à la fin de 2025, le Standard a débuté 2026 de la pire des manières : deux défaites, six buts encaissés et aucun inscrit. Vendredi, en conférence de presse, Vincent Euvrard se montrait très clair sur ce que ses joueurs doivent améliorer avant le Clasico de ce dimanche contre le Sporting d'Anderlecht (13h30), et plus généralement avant le sprint final de la phase classique.

"Les joueurs professionnels doivent savoir gérer les circonstances, et il y a plein de moments où on a su le faire. Pour rebondir, on va devoir reprendre ce qu'on a bien fait depuis mon arrivée. Entre le moment où j'ai signé au Standard et la 20e journée, nous avons affiché la deuxième meilleure défense du championnat."

"On doit construire sur cette solidité défensive. On parvenait à enchaîner les clean-sheets et quand il fallait, Matthieu (Epolo) nous sauvait avec des magnifiques arrêts. C'est cette solidité qu'on doit à présent retrouver."

Une bonne défense, le plus important à retrouver pour le Standard ?

Travailler sur la solidité défensive, donc, même si l'attaque des Rouches n'est guère folichonne. Selon Vincent Euvrard, c'est avec une bonne base que le Standard pourra plus facilement se projeter vers l'avant, se libérer et obtenir des occasions.

"On ne s'est pas beaucoup améliorés offensivement, on sait que ça reste le problème. Il est très clair que quand on sort d'une trêve et qu'on encaisse quatre buts dans la première demi-heure de deux matchs, on sent des difficultés dans le groupe."



Lire aussi… Avant le Clasico, Olivier Deschacht défend Besnik Hasi : "Il est facile de viser une seule personne"›

On ne va pas marquer deux buts par match tout d'un coup"

"On peut parfois marquer trois buts dans un match, comme contre Charleroi. Mais avant mon arrivée, le Standard avait marqué 12 buts en 20 matchs. Maintenant, nous sommes environ à un but marqué par match. On ne va pas en mettre deux par match tout d'un coup. Et quand on est menés 0-2, on sait déjà que ça va être dur."

Vincent Euvrard conclut : "Il est très clair que l'on doit retrouver notre fondement, qui est l'assise défensive et la solidité. On peut avoir de l'énergie, marquer des buts et faire de bonnes choses. Mais quand on est aussi pénétrables et facilement pris dans le dos, ça devient très compliqué de gagner des matchs."