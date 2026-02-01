"Je suis toujours coach d'Anderlecht" : Besnik Hasi rencontrera la direction, mais tient bon en attendant

A-t-il donné sa dernière conférence de presse en tant que coach du RSC Anderlecht ? Besnik Hasi le sait, son sort ne tient qu'à un fil.

Après la prestation catastrophique de ses troupes à Sclessin, le nom de Besnik Hasi était sur toutes les lèvres à Sclessin. En zone mixte, il a été défendu par ses joueurs, notamment par Adriano Bertaccini qui a pris sur lui les occasions ratées contre le Standard.

Mais en conférence de presse, Hasi ne pouvait que détourner les questions. "Je ferai mon travail tant que je serai l'entraîneur d'Anderlecht, et je le suis toujours à l'heure actuelle. Je n'ai encore rien entendu à ce sujet, ce sont d'autres personnes qui en décideront", lâche-t-il.

Le Kosovar n'avait "pas d'explication" pour l'entame de match calamiteuse de son équipe. "Quelques joueurs sont en manque de confiance, c'est un fait. Tu le sais : il faut survivre à la première demi-heure ici. Et pourtant, nous ne gagnons aucun duel", regrette Besnik Hasi. "Est-ce une question de qualité ? Non, nous avons bien plus de qualité que ce que nous montrons depuis 3-4 matchs".

Besnik Hasi va rencontrer la direction ce soir

Le mois de novembre absolument parfait vécu par le RSCA était en réalité un trompe-l'oeil, l'arbre qui cachait la forêt - nous l'avions écrit dès la fin du mois de décembre. Mais une telle différence reste surprenante. "C'est anormal de dire qu'aujourd'hui, Nathan De Cat, 17 ans, est notre meilleur joueur. Les joueurs plus expérimentés doivent montrer l'exemple", pointe Hasi.

Quoi qu'il en soit, le coach des Mauve & Blanc rencontrera sa direction ce soir. Recevra-t-il une dernière chance, en demi-finale de la Coupe ? Ce serait une petite surprise, mais reste aussi à voir si le RSCA a une option de rechange en cas de C4 de Besnik Hasi.