C'est officiel : Besnik Hasi prend la porte dans la foulée de la défaite à Sclessin

C'était attendu : Besnik Hasi n'est plus l'entraîneur du RSC Anderlecht. Le club a annoncé la nouvelle dans la foulée de la défaite au Standard.

Besnik Hasi n'a donc pas survécu à la défaite du Sporting d'Anderlecht à Sclessin. Alors que le RSCA reste sur un catastrophique 5/21, la direction a rencontré le coach kosovar ce dimanche soir dans la foulée du Clasico et lui a signifié son licenciement.

Après un mois de novembre de rêve, lors duquel les Mauves avaient battu l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges ainsi qu'éliminé le KRC Genk en Coupe de Belgique, la suite avait été plus compliquée. Depuis la Nouvelle année, Hasi était de plus en plus discuté par les supporters comme en interne.

Edward Still entraîneur intérimaire

C'est l'adjoint de Besnik Hasi, Edward Still, qui occupera la fonction d'entraîneur intérimaire, annonce également le RSCA. Un retour, même s'il sera peut-être bref, à un rôle de T1 pour la première fois depuis 2023 et son passage au KV Courtrai.

Besnik Hasi avait pris la tête du Sporting d'Anderlecht en mars 2025, à la surprise générale, le club décidant de se séparer de David Hubert juste avant les Playoffs et la finale de la Coupe de Belgique. Le bilan de Hasi, champion de Belgique en 2014, est calamiteux : 63 points pris sur 129, moins de 50% du total possible.

Si initialement, le Kosovar était parvenu à amener à ses troupes l'état d'esprit et la grinta qui leur faisait défaut et qui sont sa marque de fabrique, cela ne suffisait plus depuis plusieurs mois maintenant. Pas aidé par un noyau mal construit, Hasi n'aura pas réussi à améliorer le fond de jeu d'Anderlecht, et en paie le prix.



Découvrez ci-dessous le communiqué officiel du RSC Anderlecht annonçant le licenciement de Besnik Hasi :

"Le RSC Anderlecht met fin à sa collaboration avec l'entraîneur principal Besnik Hasi. Le club tient à remercier Besnik Hasi pour son engagement et son dévouement.

Edward Still prendra temporairement la tête de l'équipe première, en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur principal"