📷 José Mourinho encense Thibaut Courtois : "Incroyable, dommage que le prix du fair-play soit déjà attribué"
Photo: © photonews

Après le but décisif d'Anatoliy Trubin qui qualifie Benfica en barrages de la Ligue des Champions, Thibaut Courtois s'est approché du gardien lisboète pour le féliciter à la fin du match. Un geste salué par José Mourinho.

Cette semaine, un événement incroyable s’est produit en Ligue des Champions. Le gardien de Benfica, Anatoliy Trubin, a inscrit dans les toutes dernières secondes le quatrième but de son équipe contre le Real Madrid, offrant ainsi la qualification au club lisboète pour les barrages, au détriment de l’Olympique de Marseille.

Un moment exceptionnel. Voir un gardien marquer en professionnel est rarissime, et encore plus à un moment si crucial, face à une équipe de cette envergure. La scène ne pouvait presque pas être plus belle. Thibaut Courtois ne l’a pas manquée non plus.

José Mourinho adule Thibaut Courtois

Après le coup de sifflet final, le portier des Diables Rouges s’est approché de Trubin pour le féliciter d’une accolade et d’un sourire. Un geste qui n’a pas échappé à José Mourinho, l’entraîneur de Benfica. "Ce que Courtois a fait pour Trubin était vraiment hors du commun", a déclaré le Portugais en conférence de presse, selon MARCA.

"Malheureusement, le prix du fair-play a déjà été attribué lors des galas de fin de saison. Mais là, au milieu de la déception de la défaite, il a trouvé quelques secondes pour se réjouir pour un collègue qui avait accompli quelque chose d’extraordinaire."

Mourinho a poursuivi : "À ce moment-là, j’étais tellement concentré sur le match que je n’ai même pas eu le temps de réaliser exactement ce que Courtois faisait. Mais cela ne m’étonne pas : c’était mon joueur. Il est le meilleur gardien du monde, et avec cette attitude, il a montré qu’il restera dans l’histoire de la Ligue des Champions. Ce qu’il a fait est incroyable", a conclu le Special One.

