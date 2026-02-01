Douche froide pour le Club de Bruges : un transfert à 11 millions d'euros est en train de capoter

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges se déplace cedimanche à l'Union avec la première place en jeu. Un choc au sommet qui donne le ton avant les play-offs.

Le Club de Bruges souhaite se renforcer avant le début des play-offs. Pour ça, les Blauw en Zwart suivent depuis un moment la piste d'Anders Schjelderup. Jusqu'à la semaine dernière, Bruges pensait pouvoir le recruter.

Un accord personnel entre le Club de Bruges et Anders Schjelderup

Le joueur s'était mis d'accord avec le Club de Bruges sur les conditions de son contrat. Le bras de fer entre les deux clubs pouvait commencer. Bruges avait formulé une offre concrète de huit millions d'euros, auxquels s'ajoutent plusieurs bonus.

🚨❌ A move for Andreas #Schjelderup to Club Brugge is now considered unlikely after his recent top performances.



Club Brugge have submitted an €11m bid (€8m fixed + €3m add-ons) to SL Benfica.



It remains to be seen what happens before Deadline Day.@SkySportDE 🇳🇴 pic.twitter.com/4LvNRVoTqz — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 31, 2026

Avec les bonus, le montant total pouvait atteindre 11 millions d'euros, mais Benfica en demandait plus. Le Club était prêt à aller un peu plus loin et s'est rendu au Portugal pour négocier.

Un mauvais présage ?

Pour l'instant, c'est mal engagé. Selon Sky Sports, le transfert serait devenu très peu probable. D'après Florian Plettenberg, le Norvégien devrait finalement rester dans son club.





Le dernier jour du mercato peut réserver des surprises, mais à ce stade, le Club Bruges n'est plus en bonne position pour ce transfert.