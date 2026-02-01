"On dormait dans des auberges" : Anthony Vanden Borre se confie sur les années difficiles des Diables Rouges

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"On dormait dans des auberges" : Anthony Vanden Borre se confie sur les années difficiles des Diables Rouges
Anthony Vanden Borre a connu les années difficiles des Diables Rouges, privés de grandes compétitions jusqu'au Mondial 2014.

Invité de l'émission "La 90ième" sur YouTube, Anthony Vanden Borre est revenu avec humour et franchise sur sa carrière. L'ancien défenseur formé à Neerpede a parlé de ses années à Anderlecht et de ses débuts avec les Diables Rouges.

Une atmosphère conflictuelle

Avec du recul, il parle d'une autre époque. "La vérité, entre 2003 et 2006, l'équipe nationale était bizarre. Bizarre dans tous les sens", explique-t-il. Rien à voir, selon lui, avec le cadre actuel de la sélection.

Dans des auberges ?

Les conditions de vie l'ont marqué en déplacement avec les Diables. "Aujourd’hui, ils dorment dans de beaux hôtels. Nous, pas du tout. On ne se lavait même pas dans les chambres, il y avait des rats", raconte-t-il, surpris en y repensant.

Même en Belgique, le confort n'était pas au rendez-vous. "On dormait dans des auberges, à Grimbergen", ajoute-t-il. À l'étranger, certaines situations étaient plus compliquées. "Dans certains pays, c’était vraiment chaud."


Vanden Borre a connu sa première sélection à 16 ans. Il est devenu le deuxième plus jeune Diable Rouge et a disputé 28 matchs avec l'équipe nationale.

