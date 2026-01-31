Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

Romelu Lukaku devrait finir la saison à Naples. Pourtant, en cette fin de mercato, un club à la recherche d'un attaquant de pointe a sondé le joueur.

Blessé pendant de longs mois, Romelu Lukaku a enfin fait son retour sur les terrains de Serie A et de Champions League la semaine passée. Il va désormais pouvoir enchaîner, accumuler du rythme et tenter d'empiler les buts à l'approche de la Coupe du Monde 2026.

Cela aurait-il pu se faire ailleurs qu'au Napoli ? On le sait, Lukaku a toujours intéressé divers championnats, notamment l'Arabie Saoudite mais aussi... la Turquie. Et selon les informations du média Fanatik, le Besiktas n'aurait pas lâché le buteur belge.

Besiktas s'est renseigné pour Lukaku 

Ainsi, le club stambouliote, qui se cherche un attaquant d'urgence en cette fin de mercato, aurait sondé l'entourage de Romelu Lukaku et se serait renseigné sur la condition physique du joueur, gravement blessé aux ischios lors d'un match amical de présaison.

C'est cependant Lukaku lui-même qui aurait écarté l'idée de rejoindre la Turquie, peu intéressé. On imagine mal le Diable Rouge quitter les Partenopei en cette fin de mercato, lui qui vient à peine de revenir de blessure. La saison passée, il avait inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives, jouant un grand rôle dans le titre du Napoli.


Le Besiktas n'en est pas à son premier refus : le 5e de Süper Lig turque aurait également émis une offre pour Hyeon-Gyu Oh, l'attaquant du KRC Genk. Le club limbourgeois aurait refusé, estimant que les 12 millions offerts n'étaient pas suffisants. 

