📷 "Vous n'êtes pas dignes de ce public" : le terrible message des supporters du Standard avant le Clasico

Avant le Clasico entre le Standard et Anderlecht, le PHK 04 a déployé une banderole assez cinglante à l'attention des joueurs de Vincent Euvrard. Leur message est plus qu'explicite.

C'est dans un contexte tendu que se déroule le Clasico entre le Standard et Anderlecht, ce dimanche à Sclessin, dans le cadre de la 23e journée de Jupiler Pro League.

L'impression est en effet que le club qui perdra cette rencontre tombera dans une crise, dont, dans le cas du Standard, il sera difficile de se relever sur le plan comptable dans la course aux Champions Play-Offs.

Malgré leur position de sixième pour terminer 2025, les Rouches ont en effet entamé la nouvelle année avec deux défaites de rang, six buts encaissés et aucun marqué.

Le message fort des supporters du Standard

En marge du Clasico, le PHK04, club de supporters situé dans la Tribune 4, a envoyé un message cinglant : il est temps de réagir, pour ne serait-ce que sauver l'honneur du blason liégeois.

"S’imposer dans les duels, manger le ballon. Mouiller le maillot, jouer avec les tripes. Fighting Spirit et rage de vaincre. Retrouvez ces valeurs pour retrouver notre blason. Vous n’êtes pas dignes de ce public", ont-ils écrit. Un message explicite.



Lire aussi… Le réveil que Sclessin attendait : largement dominateur, le Standard s'offre Anderlecht et le Clasico›