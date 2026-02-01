D1 ACFF : les jeunes du Standard battus à Stockay, Namur fait caler Rochefort

Ce dimanche après-midi, quelques rencontres étaient encore au programme en D1 ACFF. Le SL16 n'a pas imité ses aînés et s'est incliné à Stockay.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le SL16, qui n'a toujours pas gagné en 2026. Après un partage contre Habay-la-Neuve et une lourde défaite à Meux, les U23 du Standard de Liège se sont cette fois inclinés d'une courte tête sur la pelouse de Stockay (1-0).

Une défaite qui laisse le SL16 bon dernier de D1 ACFF, mais sans que l'avant-dernier creuse l'écart. Cet avant-dernier, c'est en effet le Crossing Schaerbeek, qui se rendait chez les Zébra Elites et s'est incliné (4-2).

Les U23 de Charleroi en grande forme

Au contraire des U23 liégeois, ceux du Sporting Charleroi sont en effet en grande forme en 2026 avec 2 victoires d'affilée désormais, et un 7/9 depuis la nouvelle année. Les U23 carolos sont désormais 6e au classement, devant Rochefort qui a perdu des points.

L'Union Rochefortoise a en effet été tenue en échec à domicile par l'UR Namur (1-1), ce qui permet aux Merles de prendre un point d'avance sur Schaerbeek et 4 sur le SL16 en bas de classement.



Samedi, en haut de classement, le choc au sommet entre Tubize-Braine et le RAEC Mons a tourné à l'avantage des Brabançons (1-0), tandis que Virton dominait Habay-la-Neuve dans le derby gaumais (3-0).