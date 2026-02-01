D1 ACFF : les jeunes du Standard battus à Stockay, Namur fait caler Rochefort

D1 ACFF : les jeunes du Standard battus à Stockay, Namur fait caler Rochefort

Ce dimanche après-midi, quelques rencontres étaient encore au programme en D1 ACFF. Le SL16 n'a pas imité ses aînés et s'est incliné à Stockay.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le SL16, qui n'a toujours pas gagné en 2026. Après un partage contre Habay-la-Neuve et une lourde défaite à Meux, les U23 du Standard de Liège se sont cette fois inclinés d'une courte tête sur la pelouse de Stockay (1-0).

Une défaite qui laisse le SL16 bon dernier de D1 ACFF, mais sans que l'avant-dernier creuse l'écart. Cet avant-dernier, c'est en effet le Crossing Schaerbeek, qui se rendait chez les Zébra Elites et s'est incliné (4-2). 

Les U23 de Charleroi en grande forme 

Au contraire des U23 liégeois, ceux du Sporting Charleroi sont en effet en grande forme en 2026 avec 2 victoires d'affilée désormais, et un 7/9 depuis la nouvelle année. Les U23 carolos sont désormais 6e au classement, devant Rochefort qui a perdu des points.

L'Union Rochefortoise a en effet été tenue en échec à domicile par l'UR Namur (1-1), ce qui permet aux Merles de prendre un point d'avance sur Schaerbeek et 4 sur le SL16 en bas de classement.


Samedi, en haut de classement, le choc au sommet entre Tubize-Braine et le RAEC Mons a tourné à l'avantage des Brabançons (1-0), tandis que Virton dominait Habay-la-Neuve dans le derby gaumais (3-0). 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Tubize-Braine Tubize-Braine 20 43 13 4 3 47-20 27 P P P P G
2. Mons Mons 20 43 13 4 3 41-14 27 P P G P P
3. Virton Virton 20 41 12 5 3 54-32 22 G G P G G
4. Meux Meux 20 32 9 5 6 36-28 8 G P P G G
5. Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 20 32 9 5 6 36-35 1 G G P P P
6. Charleroi Charleroi 19 27 8 3 8 31-32 -1 G P P P G
7. Rochefort Rochefort 20 25 7 4 9 29-39 -10 P G P G P
8. Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 20 25 7 4 9 22-33 -11 P G P P G
9. Union SG Union SG 20 21 6 3 11 32-39 -7 P G P G P
10. Namur Namur 20 16 4 4 12 29-46 -17 P P P P P
11. Schaerbeek Schaerbeek 19 15 4 3 12 22-38 -16 P P P G P
12. SL16 FC SL16 FC 20 12 2 6 12 23-46 -23 P P P P P
