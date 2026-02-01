D1 ACFF : les jeunes du Standard battus à Stockay, Namur fait caler Rochefort
Ce dimanche après-midi, quelques rencontres étaient encore au programme en D1 ACFF. Le SL16 n'a pas imité ses aînés et s'est incliné à Stockay.
Les semaines se suivent et se ressemblent pour le SL16, qui n'a toujours pas gagné en 2026. Après un partage contre Habay-la-Neuve et une lourde défaite à Meux, les U23 du Standard de Liège se sont cette fois inclinés d'une courte tête sur la pelouse de Stockay (1-0).
Une défaite qui laisse le SL16 bon dernier de D1 ACFF, mais sans que l'avant-dernier creuse l'écart. Cet avant-dernier, c'est en effet le Crossing Schaerbeek, qui se rendait chez les Zébra Elites et s'est incliné (4-2).
Les U23 de Charleroi en grande forme
Au contraire des U23 liégeois, ceux du Sporting Charleroi sont en effet en grande forme en 2026 avec 2 victoires d'affilée désormais, et un 7/9 depuis la nouvelle année. Les U23 carolos sont désormais 6e au classement, devant Rochefort qui a perdu des points.
L'Union Rochefortoise a en effet été tenue en échec à domicile par l'UR Namur (1-1), ce qui permet aux Merles de prendre un point d'avance sur Schaerbeek et 4 sur le SL16 en bas de classement.
Samedi, en haut de classement, le choc au sommet entre Tubize-Braine et le RAEC Mons a tourné à l'avantage des Brabançons (1-0), tandis que Virton dominait Habay-la-Neuve dans le derby gaumais (3-0).
|Classement
|T
|P
|G
|P
|P
|B
|=
|Forme
|1.
|Tubize-Braine
|20
|43
|13
|4
|3
|47-20
|27
|P P P P G
|2.
|Mons
|20
|43
|13
|4
|3
|41-14
|27
|P P G P P
|3.
|Virton
|20
|41
|12
|5
|3
|54-32
|22
|G G P G G
|4.
|Meux
|20
|32
|9
|5
|6
|36-28
|8
|G P P G G
|5.
|Habay-la-Neuve
|20
|32
|9
|5
|6
|36-35
|1
|G G P P P
|6.
|Charleroi
|19
|27
|8
|3
|8
|31-32
|-1
|G P P P G
|7.
|Rochefort
|20
|25
|7
|4
|9
|29-39
|-10
|P G P G P
|8.
|Stockay-Warfusée
|20
|25
|7
|4
|9
|22-33
|-11
|P G P P G
|9.
|Union SG
|20
|21
|6
|3
|11
|32-39
|-7
|P G P G P
|10.
|Namur
|20
|16
|4
|4
|12
|29-46
|-17
|P P P P P
|11.
|Schaerbeek
|19
|15
|4
|3
|12
|22-38
|-16
|P P P G P
|12.
|SL16 FC
|20
|12
|2
|6
|12
|23-46
|-23
|P P P P P
