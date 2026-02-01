L'Ajax ne peut plus se passer de ce duo belge : Rudi Garcia est prévenu

Portés par un duo Godts-Bounida, les Belges de l'Ajax ont régalé face à l'Excelsior. Malheureusement, le match s'est terminé sur un partage 2-2.

Mika Godts et Rayane Bounida illuminent la saison de l'Ajax. Ce dimanche après-midi, les deux jeunes Diablotins ont fait parler leur talent face à l'Excelsior, avec une première période presque parfaite.

La connexion belge de l'Ajax

À la 21e minute, Bounida a lancé une superbe action collective. Il a servi Godts, qui a éliminé son défenseur dans la surface avant de tromper le gardien d'une frappe au premier poteau.

Vingt minutes plus tard, le duo a remis ça. Bounida a cassé plusieurs lignes avec une très belle passe. Kasper Dolberg, ancien attaquant d'Anderlecht, a trouvé Godts seul dans la surface. Le Belge n'a pas tremblé et a signé le doublé.

Après la pause, l'Ajax a levé le pied. Les Amstellodamois se sont fait rejoindre en seconde période. Un manque de concentration qui a puni l'équipe.

Le meilleur buteur et passeur de son équipe



Godts est le joueur le plus décisif de l'équipe avec 10 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Vincent Mannaert ne s'inquiète pas pour son avenir. En revanche, le directeur technique doit convaincre Bounida de choisir la Belgique plutôt que le Maroc.