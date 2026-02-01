L'Ajax ne peut plus se passer de ce duo belge : Rudi Garcia est prévenu

Muzamel Rahmat
| Commentaire
L'Ajax ne peut plus se passer de ce duo belge : Rudi Garcia est prévenu

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Portés par un duo Godts-Bounida, les Belges de l'Ajax ont régalé face à l'Excelsior. Malheureusement, le match s'est terminé sur un partage 2-2.

Mika Godts et Rayane Bounida illuminent la saison de l'Ajax. Ce dimanche après-midi, les deux jeunes Diablotins ont fait parler leur talent face à l'Excelsior, avec une première période presque parfaite.

La connexion belge de l'Ajax

À la 21e minute, Bounida a lancé une superbe action collective. Il a servi Godts, qui a éliminé son défenseur dans la surface avant de tromper le gardien d'une frappe au premier poteau.

Vingt minutes plus tard, le duo a remis ça. Bounida a cassé plusieurs lignes avec une très belle passe. Kasper Dolberg, ancien attaquant d'Anderlecht, a trouvé Godts seul dans la surface. Le Belge n'a pas tremblé et a signé le doublé.

Après la pause, l'Ajax a levé le pied. Les Amstellodamois se sont fait rejoindre en seconde période. Un manque de concentration qui a puni l'équipe.

Le meilleur buteur et passeur de son équipe


Godts est le joueur le plus décisif de l'équipe avec 10 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Vincent Mannaert ne s'inquiète pas pour son avenir. En revanche, le directeur technique doit convaincre Bounida de choisir la Belgique plutôt que le Maroc.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ajax
Excelsior
Mika Godts
Rayane Bounida

Plus de news

Le réveil que Sclessin attendait : largement dominateur, le Standard s'offre Anderlecht et le Clasico

Le réveil que Sclessin attendait : largement dominateur, le Standard s'offre Anderlecht et le Clasico

15:34
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/02: Mbenza - Zague

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/02: Mbenza - Zague

15:25
Dégraissage au Mambourg : Charleroi se débarrasse d'un indésirable

Dégraissage au Mambourg : Charleroi se débarrasse d'un indésirable

15:25
Le Standard et l'Antwerp se disputent un attaquant convoité de Bundesliga

Le Standard et l'Antwerp se disputent un attaquant convoité de Bundesliga

15:00
📷 "Vous n'êtes pas dignes de ce public" : le terrible message des supporters du Standard avant le Clasico

📷 "Vous n'êtes pas dignes de ce public" : le terrible message des supporters du Standard avant le Clasico

13:40
1
"On dormait dans des auberges" : Anthony Vanden Borre se confie sur les années difficiles des Diables Rouges

"On dormait dans des auberges" : Anthony Vanden Borre se confie sur les années difficiles des Diables Rouges

14:00
Coup très dur pour le Standard : Matthieu Epolo blessé, une importante absence à prévoir

Coup très dur pour le Standard : Matthieu Epolo blessé, une importante absence à prévoir

13:18
Un Clasico sous haute tension : les hooligans d'Anderlecht ont joué un sale tour au Standard

Un Clasico sous haute tension : les hooligans d'Anderlecht ont joué un sale tour au Standard

13:19
3
Du jamais-vu chez Vincent Kompany : l'entraîneur du Bayern attaque l'arbitrage

Du jamais-vu chez Vincent Kompany : l'entraîneur du Bayern attaque l'arbitrage

13:00
Union - Bruges, acte III : les compositions probables du nouveau Clasico du football belge

Union - Bruges, acte III : les compositions probables du nouveau Clasico du football belge

12:20
"Même à dix, nous étions la meilleure équipe" : Wouter Vrancken peste après le succès de Charleroi au Stayen

"Même à dix, nous étions la meilleure équipe" : Wouter Vrancken peste après le succès de Charleroi au Stayen

12:40
"Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît" : petit coup de pression pour Vincent Kompany au Bayern Munich

"Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît" : petit coup de pression pour Vincent Kompany au Bayern Munich

12:00
Ashimeru déjà adopté à la RAAL : "Je vais pouvoir développer un football qui correspond plus à mes valeurs" Réaction

Ashimeru déjà adopté à la RAAL : "Je vais pouvoir développer un football qui correspond plus à mes valeurs"

11:30
🎥 Saint-Trond - Charleroi conditionné par une énorme erreur d'arbitrage ? "L'arbitre fait de la compensation"

🎥 Saint-Trond - Charleroi conditionné par une énorme erreur d'arbitrage ? "L'arbitre fait de la compensation"

11:00
2
📷 José Mourinho encense Thibaut Courtois : "Incroyable, dommage que le prix du fair-play soit déjà attribué"

📷 José Mourinho encense Thibaut Courtois : "Incroyable, dommage que le prix du fair-play soit déjà attribué"

10:30
Vincent Euvrard a un plan pour redresser le Standard : "Il n'y a que comme ça qu'on gagnera des matchs"

Vincent Euvrard a un plan pour redresser le Standard : "Il n'y a que comme ça qu'on gagnera des matchs"

10:00
Avant le Clasico, Olivier Deschacht défend Besnik Hasi : "Il est facile de viser une seule personne"

Avant le Clasico, Olivier Deschacht défend Besnik Hasi : "Il est facile de viser une seule personne"

09:30
Le choc pour Tubize-Braine et un regroupement en tête de la D1 ACFF

Le choc pour Tubize-Braine et un regroupement en tête de la D1 ACFF

09:01
Avec un but belge, Sébastien Pocognoli et Monaco renouent enfin avec la victoire... et avec la manière

Avec un but belge, Sébastien Pocognoli et Monaco renouent enfin avec la victoire... et avec la manière

08:40
Déjà six matchs de Ligue des Champions au compteur : Eupen accueille en prêt un talent du PSG

Déjà six matchs de Ligue des Champions au compteur : Eupen accueille en prêt un talent du PSG

08:20
Avec la fierté comme enjeu : suivez le Clasico entre le Standard et Anderlecht en direct commenté

Avec la fierté comme enjeu : suivez le Clasico entre le Standard et Anderlecht en direct commenté

07:40
Axel Witsel de retour après trois semaines, mais battu par le Real Oviedo de Leander Dendoncker

Axel Witsel de retour après trois semaines, mais battu par le Real Oviedo de Leander Dendoncker

08:00
Charleroi ne lui a fourni "aucune opportunité décente" : les raison du départ de Stanic

Charleroi ne lui a fourni "aucune opportunité décente" : les raison du départ de Stanic

07:00
Des retours de blessure dès le coup d'envoi ? Les compos probables du Clasico entre le Standard et Anderlecht

Des retours de blessure dès le coup d'envoi ? Les compos probables du Clasico entre le Standard et Anderlecht

06:00
Même Saint-Trond n'arrête pas ces Zèbres : voilà Charleroi dans le top 6 !

Même Saint-Trond n'arrête pas ces Zèbres : voilà Charleroi dans le top 6 !

22:45
Le RWDM enchaîne enfin, Nainggolan encore buteur avec le Patro Eisden

Le RWDM enchaîne enfin, Nainggolan encore buteur avec le Patro Eisden

23:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Sels - Andreou - Canak - Thea

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Sels - Andreou - Canak - Thea

22:20
Quel arbitre pour Standard-Anderlecht ? Jonathan Lardot explique le processus décisionnel derrière ce choix

Quel arbitre pour Standard-Anderlecht ? Jonathan Lardot explique le processus décisionnel derrière ce choix

23:00
1
Bruges va-t-il perdre un pilier dans les derniers instants du mercato ?

Bruges va-t-il perdre un pilier dans les derniers instants du mercato ?

22:20
Eden Hazard surprend tout le monde : "Chelsea, le meilleur club ? Non"

Eden Hazard surprend tout le monde : "Chelsea, le meilleur club ? Non"

22:00
Un jeune joueur d'Anderlecht va rejoindre l'Italie

Un jeune joueur d'Anderlecht va rejoindre l'Italie

21:40
Mauvaise nouvelle pour Matz Sels : un sérieux concurrent va débarquer

Mauvaise nouvelle pour Matz Sels : un sérieux concurrent va débarquer

21:20
Westerlo renoue avec la victoire, Zulte Waregem reste en difficulté

Westerlo renoue avec la victoire, Zulte Waregem reste en difficulté

21:00
Sambi Lokonga piège son ex-coach Vincent Kompany : le Bayern perd encore des points

Sambi Lokonga piège son ex-coach Vincent Kompany : le Bayern perd encore des points

20:34
Bruges a laissé des traces : la semaine noire de l'OM se poursuit

Bruges a laissé des traces : la semaine noire de l'OM se poursuit

20:00
L'arbitre qu'il faut pour diriger le Clasico ? "Sclessin peut être le meilleur public...mais aussi le pire"

L'arbitre qu'il faut pour diriger le Clasico ? "Sclessin peut être le meilleur public...mais aussi le pire"

19:40

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 21
NAC NAC 2-2 FC Twente FC Twente
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1-3 NEC NEC
Zwolle Zwolle 4-1 Telstar Telstar
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2-0 FC Groningen FC Groningen
Excelsior Excelsior 2-2 Ajax Ajax
Heracles Heracles 2-1 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
PSV PSV 3-0 Feyenoord Feyenoord
Heerenveen Heerenveen 16:45 Utrecht Utrecht
FC Volendam FC Volendam 20:00 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved