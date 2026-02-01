"Ce n'est pas le coach qui va marquer à ma place" : Adriano Bertaccini prend ses responsabilités

S'il y a bien un joueur à Anderlecht dont on ne peut pas attendre de la langue de bois même dans des circonstances difficiles, c'est Adriano Bertaccini. L'attaquant ne s'est pas caché après la défaite au Standard.

C'est typique de Bertaccini : il n'était pas prévu que le buteur des Mauves remplisse les obligations médiatiques à l'interview après la rencontre mais en passant devant les journalistes présents, pas question de fuir ses responsabilités. Adriano Bertaccini a donc répondu aux questions, pas avec le sourire au vu de la situation mais avec honnêteté.

"On a eu le même problème que chaque semaine : c'est-à-dire qu'on ne parvient pas à marquer. Surtout moi, car j'ai eu trois grosses occasions", regrettait-il d'emblée. "Je crois qu'on a 2,20 d'expected goals, et eux 1,20... On sait d'où vient le problème".

Bertaccini ne pointe pas Hasi du doigt

Son premier face-à-face avec Lucas Pirard, surtout, était une énorme situation de but. "Ce genre d'occasion, la saison passée, je ne la ratais pas", résume Bertaccini. "Il y a quelque chose qui a changé, c'est à moi de travailler là-dessus pour revenir à ce niveau".

Ce manque d'efficacité pousse l'attaquant à défendre son coach. "Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Si je marque mes occasions, on gagne le match. Le coach ne va pas monter sur le terrain et marquer à ma place. À la pause, il nous fait un discours pendant 10-15 minutes, puis on encaisse dès qu'on remonte sur le terrain. Qu'est-ce qu'il peut y faire ?", s'interroge Bertaccini, conscient du manque d'engagement de ses couleurs.

Lire aussi… C'est officiel : Besnik Hasi prend la porte dans la foulée de la défaite à Sclessin›

"C'est la vérité, aujourd'hui, ils nous ont marché dessus dans les duels. Le coach nous avait dit que la clef du match aujourd'hui, c'était les duels, et nous n'avons pas répondu présent, alors que c'était clair qu'après leur défaite de la semaine passée, ils allaient réagir. Tu ne peux pas gagner un match comme ça", conclut Adriano Bertaccini avec lucidité.