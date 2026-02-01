Au bout du suspense : voici les résultats de Challenger Pro League

Deux matchs importants étaient au programme ce dimanche en Challenger Pro League. Courtrai et Beerschot, deux candidats à la montée.

Courtrai - Lokeren : 3-2

Le KV Courtrai voulait profiter de l'absence de Beveren ce week-end pour réduire l'écart avec le leader et revenir à neuf points. Pour y parvenir, les Courtraisiens n'avaient pas le droit à l'erreur à domicile face à Lokeren.

Van Landschoot a donné l'avantage aux "Kerels" après sept minutes de jeu. Mais la joie fut de courte durée : Palacios a égalisé. Après la pause, la situation a viré au cauchemar pour les locaux lorsque Mabanza a donné l'avantage à Lokeren.

FT | KV Kortrijk pakt in extremis de 3️⃣ punten! 💪😮‍💨 #KVKLOK pic.twitter.com/mfVGQfxQgM — DAZN België (@DAZN_BENL) February 1, 2026

À quinze minutes de la fin, Anderson a permis à Courtrai de revenir au score, avant que Van Landschoot ne délivre le stade à la 92e minute. Le match s'est joué dans les derniers instants. Grâce à ce succès, Courtrai conforte solidement sa deuxième place au classement.

Le Beerschot s'est aussi fait peur en étant mené au score contre Lierse. Après un quart d'heure de jeu, De Peuter a ouvert la marque pour Lierse. Les "Mannekes" ont dû s'employer pour renverser la vapeur et l'emporter.





Claes a égalisé avant la pause. Vula a manqué un penalty à la 60ème, puis a inscrit le but de la victoire en fin de rencontre. Le Beerschot est troisième, à sept points de Courtrai.