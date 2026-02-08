🎥 Thibaut Courtois avait soulevé ce problème : grosse tension à l'entraînement du Real Madrid

Des tensions internes inquiètent les supporters du Real Madrid. Kylian Mbappé s'est pris la tête avec Antonio Rudiger à l'entraînement.

L'ambiance est pourrie au centre d'entraînement du Real Madrid. Le club doit absolument gagner ce soir contre Valence pour ne pas laisser filer le Barça, mais les joueurs perdent leurs nerfs.

Thibaut Courtois s'était plaint de Jude Bellingham, estimant qu'il ne s'impliquait pas assez en défense et cherchait trop la lumière. Le Diable Rouge était allé voir la direction pour faire part de ses frustrations.

Des tensions à l'entraînement

Samedi matin, l'entraînement a encore "dérapé". Lors d'un "toro", Rüdiger a mis un tacle trop sec et Mbappé a explosé. Le Français a crié et s'est agité nerveusement avant de s'isoler. Il a fini par reprendre l'exercice.

😡 La colère de Mbappé après ce tacle de Rüdiger à l'entrainement !#beINSPORTS pic.twitter.com/XpUH0hgbt2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 8, 2026

La presse espagnole affirme depuis un moment que le vestiaire ne s'entend plus. Les stars de l'équipe auraient de plus en plus de mal à se supporter au quotidien. Xabi Alonso, l'ancien coach, avait mentionné des gamineries.





Les supporters craignent que ces "disputes" finissent par perturber la saison du club. Il ne reste plus que la Liga et la Ligue des champions à jouer.