Grosse claque pour La Gantoise de Rik De Mil face à OHL

La Gantoise de Rik De Mil s'est fait gifler à domicile par Louvain. Une defaite 1-3, mais toujours dans le top 6.

OHL a climatisé le stade de La Gantoise en 25 minutes. Louvain a frappé vite et fort, profitant des espaces pour prendre l'avantage. La Gantoise de Rik De Mil a tenté de poser son jeu, mais s'est retrouvée surprise.

À 2-0, De Mil n'a pas attendu. Il a sorti Hong et Ito avant la mi-temps pour faire entrer Goore et Dean. Un choix payant puisque Goore a réduit le score au retour des vestiaires.

Gros choc entre Kanga et Leysen

Le match a été marqué par un gros choc. Le portier de Louvain, Leysen, a dû être évacué après une collision avec Kanga. OHL a tenu bon et Maziz a fini par éteindre le stade. Il a marqué le but du 1-3.

La défaite de Charleroi limite la casse

Les Buffaloes "s'en sortent" grâce à la défaite de Charleroi, mais leur situation est fragile. Ils conservent leur sixième place pour l'instant, mais ça pourrait changer dimanche.



La Gantoise occupe la 5e place de Jupiler Pro League avec 33 points, devant Charleroi qui compte le même total. Tout se joue sur la différence de buts pour séparer les deux équipes.