Casse-tête à résoudre pour Vincent Euvrard : la composition probable du Standard au Club de Bruges

Déplacement complexe pour le Standard, qui se rend au Club de Bruges ce dimanche. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Reboosté mentalement par sa victoire dans le Clasico contre Anderlecht le week-end dernier, le Standard poursuit sa série d'affrontements contre les pensionnaires du top 6 avec un déplacement complexe au Club de Bruges, ce dimanche.

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard est une nouvelle fois privé de Matthieu Epolo, blessé, et titularisera donc Lucas Pirard dans les buts. En défense, c'est le même cinq arrière que contre Anderlecht, composé de Marlon Fossey, Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, Josué Homawoo et Gustav Mortensen, qui est attendu.

Au milieu de terrain, c'est l'inconnue, puisque Casper Nielsen et Mohamed El Hankouri sont blessés, Ibrahim Karamoko suspendu et Marco Ilaimaharitra très incertain. Teddy Teuma devrait donc descendre d'un cran, et si le Malgache ne peut pas tenir son rang, Nayel Mehssatou devrait le remplacer. Spoden et Kuavita sont des options envisageables, mais il paraît peu probable de les lancer au milieu d'un entrejeu composé de Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic et Hans Vanaken.

Timothé Nkada de retour dans le onze du Standard ?

Plus haut, Rafiki Saïd devrait enchaîner, tandis que Dennis Ayensa pourrait profiter de la redescente d'un cran de Teddy Teuma pour rester dans le onze, en soutien d'attaque. Une position que peuvent aussi occuper Adnane Abid et Bernard Nguene. Pour le poste d'attaquant de pointe, la vitesse de Timothé Nkada, de retour de suspension, pourrait être privilégiée.

La composition probable du Standard à Bruges : Pirard - Fossey, Lawrence, Hautekiet, Homawoo, Mortensen - Ilaimaharitra (Mehssatou), Teuma - Saïd, Ayensa - Nkada.