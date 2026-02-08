Fracture et civière : le verdict est tombé pour Tobe Leysen après son terrible choc

Tobe Leysen a été victime d'un violent choc avec Wilfried Kanga. OHL a donné des nouvelles de son gardien.

OH Louvain n'oubliera pas de sitôt son samedi soir, pour plusieurs raisons. Les Louvanistes se sont imposés 1-3 sur le terrain de La Gantoise, mais ils ont dédié cette victoire à leur gardien, Tobe Leysen.

Le portier est entré en collision avec Wilfried Kanga pendant la rencontre. Dès l’impact, on a compris que les deux joueurs étaient sérieusement touchés, ce que leurs clubs ont confirmé le lendemain.

La Gantoise a rapidement communiqué au sujet de Kanga. L'attaquant a passé la nuit à l'UZ Gand pour des examens. Aucun saignement ni fracture n'a été détecté, mais il souffre d'une commotion cérébrale.

Diagnostic lourd après le choc

Du côté de Leysen, le bilan est plus sérieux. Le gardien a brièvement perdu connaissance sur la pelouse et, contrairement à Kanga, n'a pas pu quitter le terrain en marchant. Il a été transporté directement à l'hôpital, où OHL a donné des nouvelles.

Lire aussi… Le choc avait inquiété tout le stade : La Gantoise fait le point sur l'état de Wilfried Kanga›

"Les examens ont révélé une fracture de l'orbite et une commotion cérébrale. Des analyses complémentaires doivent préciser la gravité de la fracture et déterminer si une opération sera nécessaire", a indiqué le club.