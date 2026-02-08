Un Anderlecht tout bonnement insuffisant : les cotes des Mauves après la défaite à Genk

Un Anderlecht tout bonnement insuffisant : les cotes des Mauves après la défaite à Genk
Photo: © photonews

Les semaines se suivent et se ressemblent : Anderlecht a continué à creuser ce dimanche sur la pelouse du KRC Genk.

Coosemans (8)

Sans lui, le match était plié à la pause. Trois arrêts en première période, pas forcément spectaculaires mais solides, et une bonne présence aérienne. 

Maamar (4,5)

Il n'a pas été le plus mauvais, s'offrant des déboulés intéressants, avec une attitude bien plus conquérante que ses équipiers. Mais défensivement, cela reste limité, avec de grosses erreurs d'inattention et des relances catastrophiques.

Ilic (6)

Et s'il restait dans le onze de base une fois Marco Kana de retour ? Le Serbe, qu'on prétendait indigne du RSC Anderlecht, a été costaud, souvent bien placé et hargneux. Une prestation un peu gâchée par ce corner bêtement concédé qui amène le 2-0.

Hey (5)

Il ne faisait pas un mauvais match (compte tenu de ses limites), et était même très solide dans les airs, jusqu'à ce qu'il couvre le hors-jeu sur le but de Sor. Dans la moyenne haute de ses prestations toutefois.

Sardella (3)

Aura-t-il encore du crédit longtemps ? On a la sensation que seule la légère blessure de Camara jeudi peut expliquer qu'il ait débuté ce match, et il n'a pas plaidé sa cause. Totalement dépassé sur le but de Yira Sor. 

Lire aussi… Pas de miracle : avec un onze bis, Anderlecht ne peut rien face à Genk, qui rêve encore du top 6

Llansana (5)

On a un peu revu l'Enric Llansana du début de saison, ce qui avait déjà été le cas lors de ses dernières apparitions. L'Hispano-Néerlandais a été propre, intelligent, sans parvenir à contenir un entrejeu tout simplement supérieur à celui des Mauves.

Saliba (5,5)

Imprécis à la passe, mais sans son état d'esprit et son rayonnement, que resterait-il du collectif anderlechtois ? 

Verschaeren (6)

L'un des rares à niveau, dans la lignée de sa très bonne rentrée jeudi. Il n'a plus le coup de reins d'il y a quelques années mais se projette vers l'avant et n'hésite pas à prendre sa chance. 

Degreef (4,5)

Forcé de démarrer de très loin derrière, il a amené ce qu'il pouvait, mais manque probablement de ce petit truc en plus nécessaire pour tirer une équipe dans un tel état. On souligne cependant son état d'esprit, mais il s'est perdu en tentant de sortir El Ouahdi de son match. 

Da Costa (3)

Un bon centre en 45 minutes, une perte de balle plein axe, de la nervosité inutile et aucune percussion. Sorti à la mi-temps après une carte jaune idiote, l'Hispano-Guinéen n'a pas laissé sa carte de visite. 

Sikan (3)

Fantômatique, l'Ukrainien enchaîne les matchs compliqués depuis son arrivée. Sa titularisation dans un match où Still a clairement fait tourner signifiait peut-être que son coach ne compte pas en faire le n°1.

Kanaté (3,5)

Mieux coté que Da Costa parce qu'il a tenté énormément, mais un tel niveau technique est tout simplement insuffisant pour un club du top 6. Il a parfois rappelé le Francis Amuzu des mauvais soirs. À sa décharge, tous les autres entrants (Bertaccini, Hazard, Cvetkovic) méritent la même cote, sauf Camara. 

