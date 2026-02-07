Une nouvelle faillite se rapproche dans le football wallon : un ancien club de D2 mis sous tutelle

Une nouvelle faillite se rapproche dans le football wallon : un ancien club de D2 mis sous tutelle
Rien ne va plus au RFC Tournai. Le club hennuyer, qui évoluait en D2 jusqu'en 2010-2011, a été placé sous tutelle et est proche de la faillite.

À une grosse vingtaine de kilomètres de Mouscron, le football hennuyer pourrait bien perdre un autre représentant : le RFC Tournai. Actuellement dans une situation sportive très compliquée, lanterne rouge de D2 ACFF avec 10 points seulement, Tournai est au bord du gouffre en coulisses également.

Relégué de D1 ACFF, le club a en effet eu bien du mal à réunir les fonds nécessaires pour sa survie. En octobre dernier, sur la RTBF, le président du club, Rudi Lemoine, révélait que le responsable commercial du club "n'avait pas encore amené un seul partenaire".

Le RFC Tournai vers la faillite 

Entre des dettes et une difficulté à trouver des sponsors, le constat était simple : personne ou presque n'était payé au sein du club, qu'il s'agisse des formateurs ou des joueurs. La gestion du club se partageait entre une branche française et une branche belge (dirigée par Rudi Lemoine), et les résultats de la branche française ne convainquent pas.

Résultat : il y a quelques jours, le RFC Tournai était... mis sous tutelle. Me Gauthier Lefèbvre a été désigné administrateur provisoire des Sang & Or et a déclaré de manière très directe à Sudinfo que le scénario le plus plausible était une faillite.


Ce serait une petite catastrophe de plus dans le football hennuyer, quatre ans après la faillite de l'Excel Mouscron. Le RFC Tournai a en effet évolué de 2007 à 2011, et restait un pôle formateur apprécié dans la région. 

Tournai

