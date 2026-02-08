Un jeune talent belge de plus à suivre au PSV Eindhoven

Les Pays-Bas lancent assez régulièrement en équipe A de jeunes talents belges partis terminer leur formation chez nos voisins. L'un des derniers en date est Nicolas Verkooijen.

Au PSV Eindhoven, cette saison, on a appris à connaître Noah Fernandez : le milieu créatif est un véritable prodige en qui son club comme la fédération belge de football croient beaucoup. Mais récemment, un autre belge a obtenu du temps de jeu : Nicolas Verkooijen.

Âgé de 19 ans, Verkooijen a commencé la saison en Keuken Kampioen Divisie avec le Jong PSV. Il y a été très convaincant (7 buts et 2 assists en 17 matchs), au point d'intégrer le noyau A en fin d'année passée et de commencer à grappiller des minutes, par-ci par-là, ces dernières semaines.

Verkooijen peut-il s'imposer au PSV Eindhoven ?

"Mon statut a peut-être changé, mais je ne m'en préoccupe pas. Ce qui compte, c'est que je joue, peu importe que ce soit avec le Jong PSV ou l'équipe A", déclare Verkooijen dans le Algemeens Dagblad. "L'attention autour de moi grandit peut-être mais ce qui compte, ce sont mes performances".

Présent au PSV depuis 2016 déjà, Nicolas Verkooijen brille au meilleur moment, car il n'est sous contrat que jusqu'en juin prochain. Il va donc devoir bientôt entamer des discussions concernant une prolongation, ou partir libre dans quelques mois.



"Le programme sera chargé dans les semaines à venir, j'espère jouer un maximum. Je donnerai tout pour le PSV, peu importe dans quelle division", conclut le natif de Turnhout, international belge U19.