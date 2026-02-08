Un jeune talent belge de plus à suivre au PSV Eindhoven

Un jeune talent belge de plus à suivre au PSV Eindhoven
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Les Pays-Bas lancent assez régulièrement en équipe A de jeunes talents belges partis terminer leur formation chez nos voisins. L'un des derniers en date est Nicolas Verkooijen.

Au PSV Eindhoven, cette saison, on a appris à connaître Noah Fernandez : le milieu créatif est un véritable prodige en qui son club comme la fédération belge de football croient beaucoup. Mais récemment, un autre belge a obtenu du temps de jeu : Nicolas Verkooijen.

Âgé de 19 ans, Verkooijen a commencé la saison en Keuken Kampioen Divisie avec le Jong PSV. Il y a été très convaincant (7 buts et 2 assists en 17 matchs), au point d'intégrer le noyau A en fin d'année passée et de commencer à grappiller des minutes, par-ci par-là, ces dernières semaines.

Verkooijen peut-il s'imposer au PSV Eindhoven ? 

"Mon statut a peut-être changé, mais je ne m'en préoccupe pas. Ce qui compte, c'est que je joue, peu importe que ce soit avec le Jong PSV ou l'équipe A", déclare Verkooijen dans le Algemeens Dagblad. "L'attention autour de moi grandit peut-être mais ce qui compte, ce sont mes performances".

Présent au PSV depuis 2016 déjà, Nicolas Verkooijen brille au meilleur moment, car il n'est sous contrat que jusqu'en juin prochain. Il va donc devoir bientôt entamer des discussions concernant une prolongation, ou partir libre dans quelques mois.


"Le programme sera chargé dans les semaines à venir, j'espère jouer un maximum. Je donnerai tout pour le PSV, peu importe dans quelle division", conclut le natif de Turnhout, international belge U19. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis PSV - TOP Oss en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (09/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Eerste Divisie
Eerste Divisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
TOP Oss
PSV
Nicolas Verkooijen

Plus de news

Radja Nainggolan n'a rien perdu de sa confiance en lui : "J'ai encore le niveau"

Radja Nainggolan n'a rien perdu de sa confiance en lui : "J'ai encore le niveau"

11:00
La République Démocratique du Congo veut frapper fort et a deux belgo-congolais dans le viseur

La République Démocratique du Congo veut frapper fort et a deux belgo-congolais dans le viseur

10:00
2
Charleroi a tout essayé, mais le Cercle avait un héros : "C'est un rêve éveillé"

Charleroi a tout essayé, mais le Cercle avait un héros : "C'est un rêve éveillé"

09:30
D1 ACFF : Virton et Tubize enchaînent, Mons est sous pression

D1 ACFF : Virton et Tubize enchaînent, Mons est sous pression

09:00
Des absences mais aussi un soulagement à Anderlecht pour le déplacement à Genk

Des absences mais aussi un soulagement à Anderlecht pour le déplacement à Genk

08:40
Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)

Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)

08:00
La plus belle affaire du mercato belge derrière le Club de Bruges ?

La plus belle affaire du mercato belge derrière le Club de Bruges ?

08:20
"Ça, je ne l'accepte pas" : Hans Cornelis hausse le ton après la défaite de Charleroi Réaction

"Ça, je ne l'accepte pas" : Hans Cornelis hausse le ton après la défaite de Charleroi

07:40
Casse-tête à résoudre pour Vincent Euvrard : la composition probable du Standard au Club de Bruges

Casse-tête à résoudre pour Vincent Euvrard : la composition probable du Standard au Club de Bruges

07:20
Le choc a glacé le sang de tout le stade : deux joueurs évacués à Gand

Le choc a glacé le sang de tout le stade : deux joueurs évacués à Gand

07:00
Grosse claque pour La Gantoise de Rik De Mil face à OHL

Grosse claque pour La Gantoise de Rik De Mil face à OHL

23:30
Majeed Ashimeru met les choses au clair après son départ d'Anderlecht

Majeed Ashimeru met les choses au clair après son départ d'Anderlecht

23:00
Les joueurs de Charleroi ne comprennent pas : "Quand on ne respecte pas le football..." Réaction

Les joueurs de Charleroi ne comprennent pas : "Quand on ne respecte pas le football..."

22:21
Challenger Pro League : le RSCA Futures renoue avec la victoire et l'Olympic Charleroi résiste face à Lokeren

Challenger Pro League : le RSCA Futures renoue avec la victoire et l'Olympic Charleroi résiste face à Lokeren

22:30
"Dommage pour la Belgique" : le plus grand talent raté par les Diables Rouges ?

"Dommage pour la Belgique" : le plus grand talent raté par les Diables Rouges ?

22:00
1
Sébastien Pocognoli encore plus sous pression : des supporters ont dégradé le centre d'entraînement de Monaco

Sébastien Pocognoli encore plus sous pression : des supporters ont dégradé le centre d'entraînement de Monaco

21:40
Colassin inexistant, Guiagon sonne la révolte : les notes de Charleroi contre le Cercle Analyse

Colassin inexistant, Guiagon sonne la révolte : les notes de Charleroi contre le Cercle

21:00
1
Sept buts, trois penaltys et deux rouges : Charleroi retombe les pieds sur terre après un match fou !

Sept buts, trois penaltys et deux rouges : Charleroi retombe les pieds sur terre après un match fou !

20:22
"Je ne m'inquiétais pas, mais là..." : qui peut encore sauver Anderlecht ?

"Je ne m'inquiétais pas, mais là..." : qui peut encore sauver Anderlecht ?

21:20
1
Romelu Lukaku n'en revient pas : Naples arrache la victoire au bout du chaos

Romelu Lukaku n'en revient pas : Naples arrache la victoire au bout du chaos

20:30
Le Club de Bruges dévoile son groupe face au Standard : des noms manquent à l'appel

Le Club de Bruges dévoile son groupe face au Standard : des noms manquent à l'appel

20:00
Rudi Garcia doit trouver une solution avant mars : un Diable rouge sort sur blessure

Rudi Garcia doit trouver une solution avant mars : un Diable rouge sort sur blessure

19:31
"Ils feraient mieux de le rappeler tout de suite" : le plan d'Anderlecht inquiète beaucoup

"Ils feraient mieux de le rappeler tout de suite" : le plan d'Anderlecht inquiète beaucoup

19:00
1
Le Club de Bruges est prévenu : un géant d'Europe continue d'insister

Le Club de Bruges est prévenu : un géant d'Europe continue d'insister

18:30
Zulte Waregem s'en sort en toute fin de match et enfonce Dender

Zulte Waregem s'en sort en toute fin de match et enfonce Dender

18:04
Manchester United et Senne Lammens inarrêtables en Premier League !

Manchester United et Senne Lammens inarrêtables en Premier League !

17:30
Franky Van der Elst ébloui par Dennis Praet : "C'est un autre joueur que celui d'Anderlecht"

Franky Van der Elst ébloui par Dennis Praet : "C'est un autre joueur que celui d'Anderlecht"

17:00
La situation d'Olivier Renard à Anderlecht ne tient-elle qu'à un fil ?

La situation d'Olivier Renard à Anderlecht ne tient-elle qu'à un fil ?

16:30
1
Carl Hoefkens en sursis ? Son club aurait pris sa décision

Carl Hoefkens en sursis ? Son club aurait pris sa décision

16:00
Ni à l'Union ni à Bruges : "C'est le meilleur défenseur central de Belgique actuellement"

Ni à l'Union ni à Bruges : "C'est le meilleur défenseur central de Belgique actuellement"

15:30
Un cadre du Club de Bruges impressionne à l'étranger : "C'est hallucinant"

Un cadre du Club de Bruges impressionne à l'étranger : "C'est hallucinant"

15:00
"J'aurais préféré affronter l'Anderlecht d'Hasi" : Daan Heymans méfiant avant d'affronter les Mauves

"J'aurais préféré affronter l'Anderlecht d'Hasi" : Daan Heymans méfiant avant d'affronter les Mauves

14:30
"On doit trouver un équilibre" : Vincent Kompany lucide avant d'affronter la 2e attaque de Bundesliga

"On doit trouver un équilibre" : Vincent Kompany lucide avant d'affronter la 2e attaque de Bundesliga

14:00
🎥 Les deux nouveaux joueurs du RFC Liège arrivés cette semaine déjà bien accueillis à Rocourt

🎥 Les deux nouveaux joueurs du RFC Liège arrivés cette semaine déjà bien accueillis à Rocourt

13:30
"Je me suis trahi moi-même" : Anthony Vanden Borre se confie sur le plus grand regret de sa carrière

"Je me suis trahi moi-même" : Anthony Vanden Borre se confie sur le plus grand regret de sa carrière

13:00
Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

12:20

Plus de news

Les plus populaires

Eerste Divisie

 Journée 26
Emmen Emmen 06/02 Utrecht Utrecht
Helmond Sport Helmond Sport 06/02 Den Bosch Den Bosch
TOP Oss TOP Oss 06/02 Vitesse Vitesse
MVV MVV 06/02 PSV PSV
Roda JC Roda JC 06/02 ADO Den Haag ADO Den Haag
De Graafschap De Graafschap 06/02 Ajax Ajax
TOP Oss TOP Oss 1-2 Vitesse Vitesse
MVV MVV 2-1 PSV PSV
Emmen Emmen Rem Utrecht Utrecht
De Graafschap De Graafschap 4-0 Ajax Ajax
Helmond Sport Helmond Sport 2-0 Den Bosch Den Bosch
Cambuur Cambuur Rem Almere City Almere City
Roda JC Roda JC 0-3 ADO Den Haag ADO Den Haag
VVV - Venlo VVV - Venlo 07/02 Eindhoven Eindhoven
VVV - Venlo VVV - Venlo 1- Eindhoven Eindhoven
Cambuur Cambuur 12:15 Almere City Almere City
Willem II Willem II 14:30 RKC RKC
Willem II Willem II 14:30 RKC RKC
Jong AZ Jong AZ 09/02 Dordrecht Dordrecht
Jong AZ Jong AZ 09/02 Dordrecht Dordrecht
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved