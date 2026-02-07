Romelu Lukaku n'en revient pas : Naples arrache la victoire au bout du chaos

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Romelu Lukaku n'en revient pas : Naples arrache la victoire au bout du chaos

Quelle victoire dans le temps additionnel ! Naples a arraché les trois points contre Gênes et est plus que jamais dans la course au titre.

Naples s'est imposé 2-3 contre Gênes. Menés dès le début du match, les hommes d'Antonio Conte ont renversé la situation grâce à un doublé de Rasmus Højlund, qui a marqué le penalty de la victoire à la dernière seconde.

Pas de Lukaku encore

Romelu Lukaku n'a pas quitté le banc de touche. Le Diable Rouge était dans le groupe, mais il n'est pas monté au jeu. Naples fait très attention à son physique pour éviter qu'il ne rechute.

Le staff technique fait très attention à sa star. Après avoir joué un petit bout de match contre Chelsea en Ligue des champions, les médecins préfèrent y aller doucement. L'objectif est de le remettre en forme sans brûler les étapes.

Une victoire dans la douleur

À dix contre onze, Naples a dû s'accrocher pour résister aux assauts de Gênes. C'est ce penalty à la 96e minute du jeu qui a libéré les champions en titre.


Avec 49 points, Naples occupe la troisième place de Serie A. Ces trois points sont précieux dans la course au titre avec l'AC Milan et l'Inter. Sans Lukaku, l'équipe montre qu'elle sait gagner dans la douleur.

Commentaire
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Genoa
Napoli

