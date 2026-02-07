Drôle de rumeur en Turquie : "Domenico Tedesco a refusé Romelu Lukaku"

Fenerbahçe se cherchait un attaquant cet hiver. Cela aurait-il pu être Romelu Lukaku ? Oui, à en croire la presse turque...

Fenerbahçe a frappé fort sur le marché hivernal en attirant notamment Mattéo Guendouzi et N'golo Kanté. Mais les Turcs ont perdu Youssef En-Nesyri, parti en Arabie Saoudite en échange de l'arrivée de Kanté, et avaient donc besoin d'un renfort en attaque.

Plusieurs noms ont été cités, mais le marché turc s'est finalement fermé ce vendredi sans qu'aucun buteur de calibre internationale ne débarque à Istanbul. Seul Sidiki Chérif est arrivé en prêt (avec option d'achat obligatoire) depuis Angers.

Tedesco a-t-il dit non à Lukaku ?

Pourtant, selon la presse turque, beaucoup de noms ont été proposés à Fenerbahçe... y compris celui de Romelu Lukaku. C'est ce qu'affirme Yagiz Sabunçuoglu, journaliste pour le média turc Sports Digitale. Une proposition qui serait venue du joueur lui-même.

Mais c'est finalement... Domenico Tedesco qui aurait écarté la piste, estimant que Lukaku n'a pas assez joué récemment (il est blessé depuis la présaison). Le buteur belge aurait exigé un salaire de 4 millions d'euros pour un prêt de 6 mois, affirme également Sabunçuoglu. Difficile de vérifier une telle information.



La relation entre Tedesco et Lukaku lorsque l'Allemand était sélectionneur des Diables Rouges était assez positive, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale empilant les buts sous sa houlette. Mais on se rappelle aussi de heurts extrasportifs qui avaient amené Lukaku à envisager un arrêt de sa carrière internationale suite à l'Euro 2024.