Charleroi a tout essayé, mais le Cercle avait un héros : "C'est un rêve éveillé"

Il y a eu du spectacle au Mambourg ce samedi : le Cercle de Bruges s'est finalement imposé 3-4 à Charleroi, mais il a fallu que Christiaan Ravych donne tout dans les derniers instants.

Le Cercle a encaissé le 3-4 à 10 minutes de la fin par l'intermédiaire de Kevin Van den Kerkhof. Résultat : un véritable siège des buts brugeois de la part des Zèbres, qui ont senti, après avoir été menés de 3 buts, que l'exploit était possible.

Et cela a bien failli marcher. Titraoui et Scheidler ont tous deux tenté leur chance dans les tout derniers instants... mais Christiaan Ravych était là. Par deux fois, le défenseur a sauvé le ballon sur la ligne. Le sauveur des Groen & Zwart, c'est bel et bien lui.

Le Cercle a tenu bon face à Charleroi

"Pour un défenseur, un tel double sauvetage est plus beau que de marquer un but", affirme-t-il après le match au micro de Sporza. "À un tel moment, dans une telle phase du match, aider son équipe à ramener les trois points est un rêve éveillé".

Le Cercle de Bruges a bien failli gâcher ce qui avait commencé comme une excellente prestation. "Nous étions tout simplement bons en première mi-temps ! C'est juste dommage que nous prenions ce carton rouge juste avant la pause", regrette Ravych.



"Mais dans le vestiaire, nous avons dit qu'il fallait y aller au mental. Un grand bravo à nous car nous avons bien tenu mais nous avons aussi marqué 4 fois contre une équipe qui n'avait pas encore encaissé cette année", rappelle le défenseur belge.