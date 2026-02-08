Charleroi a tout essayé, mais le Cercle avait un héros : "C'est un rêve éveillé"

Charleroi a tout essayé, mais le Cercle avait un héros : "C'est un rêve éveillé"
Photo: © photonews
Deviens fan de Cercle de Bruges! 623

Il y a eu du spectacle au Mambourg ce samedi : le Cercle de Bruges s'est finalement imposé 3-4 à Charleroi, mais il a fallu que Christiaan Ravych donne tout dans les derniers instants.

Le Cercle a encaissé le 3-4 à 10 minutes de la fin par l'intermédiaire de Kevin Van den Kerkhof. Résultat : un véritable siège des buts brugeois de la part des Zèbres, qui ont senti, après avoir été menés de 3 buts, que l'exploit était possible.

Et cela a bien failli marcher. Titraoui et Scheidler ont tous deux tenté leur chance dans les tout derniers instants... mais Christiaan Ravych était là. Par deux fois, le défenseur a sauvé le ballon sur la ligne. Le sauveur des Groen & Zwart, c'est bel et bien lui. 

Le Cercle a tenu bon face à Charleroi 

"Pour un défenseur, un tel double sauvetage est plus beau que de marquer un but", affirme-t-il après le match au micro de Sporza. "À un tel moment, dans une telle phase du match, aider son équipe à ramener les trois points est un rêve éveillé".

Le Cercle de Bruges a bien failli gâcher ce qui avait commencé comme une excellente prestation. "Nous étions tout simplement bons en première mi-temps ! C'est juste dommage que nous prenions ce carton rouge juste avant la pause", regrette Ravych. 


"Mais dans le vestiaire, nous avons dit qu'il fallait y aller au mental. Un grand bravo à nous car nous avons bien tenu mais nous avons aussi marqué 4 fois contre une équipe qui n'avait pas encore encaissé cette année", rappelle le défenseur belge. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Cercle de Bruges
Christiaan Ravych

Plus de news

Radja Nainggolan n'a rien perdu de sa confiance en lui : "J'ai encore le niveau"

Radja Nainggolan n'a rien perdu de sa confiance en lui : "J'ai encore le niveau"

11:00
Un jeune talent belge de plus à suivre au PSV Eindhoven

Un jeune talent belge de plus à suivre au PSV Eindhoven

10:30
"Ça, je ne l'accepte pas" : Hans Cornelis hausse le ton après la défaite de Charleroi Réaction

"Ça, je ne l'accepte pas" : Hans Cornelis hausse le ton après la défaite de Charleroi

07:40
La République Démocratique du Congo veut frapper fort et a deux belgo-congolais dans le viseur

La République Démocratique du Congo veut frapper fort et a deux belgo-congolais dans le viseur

10:00
2
Des absences mais aussi un soulagement à Anderlecht pour le déplacement à Genk

Des absences mais aussi un soulagement à Anderlecht pour le déplacement à Genk

08:40
Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)

Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)

08:00
La plus belle affaire du mercato belge derrière le Club de Bruges ?

La plus belle affaire du mercato belge derrière le Club de Bruges ?

08:20
D1 ACFF : Virton et Tubize enchaînent, Mons est sous pression

D1 ACFF : Virton et Tubize enchaînent, Mons est sous pression

09:00
Casse-tête à résoudre pour Vincent Euvrard : la composition probable du Standard au Club de Bruges

Casse-tête à résoudre pour Vincent Euvrard : la composition probable du Standard au Club de Bruges

07:20
Le choc a glacé le sang de tout le stade : deux joueurs évacués à Gand

Le choc a glacé le sang de tout le stade : deux joueurs évacués à Gand

07:00
Les joueurs de Charleroi ne comprennent pas : "Quand on ne respecte pas le football..." Réaction

Les joueurs de Charleroi ne comprennent pas : "Quand on ne respecte pas le football..."

22:21
Colassin inexistant, Guiagon sonne la révolte : les notes de Charleroi contre le Cercle Analyse

Colassin inexistant, Guiagon sonne la révolte : les notes de Charleroi contre le Cercle

21:00
1
Grosse claque pour La Gantoise de Rik De Mil face à OHL

Grosse claque pour La Gantoise de Rik De Mil face à OHL

23:30
Sept buts, trois penaltys et deux rouges : Charleroi retombe les pieds sur terre après un match fou !

Sept buts, trois penaltys et deux rouges : Charleroi retombe les pieds sur terre après un match fou !

20:22
Majeed Ashimeru met les choses au clair après son départ d'Anderlecht

Majeed Ashimeru met les choses au clair après son départ d'Anderlecht

23:00
Challenger Pro League : le RSCA Futures renoue avec la victoire et l'Olympic Charleroi résiste face à Lokeren

Challenger Pro League : le RSCA Futures renoue avec la victoire et l'Olympic Charleroi résiste face à Lokeren

22:30
"Dommage pour la Belgique" : le plus grand talent raté par les Diables Rouges ?

"Dommage pour la Belgique" : le plus grand talent raté par les Diables Rouges ?

22:00
1
"Je ne m'inquiétais pas, mais là..." : qui peut encore sauver Anderlecht ?

"Je ne m'inquiétais pas, mais là..." : qui peut encore sauver Anderlecht ?

21:20
1
Sébastien Pocognoli encore plus sous pression : des supporters ont dégradé le centre d'entraînement de Monaco

Sébastien Pocognoli encore plus sous pression : des supporters ont dégradé le centre d'entraînement de Monaco

21:40
Le Club de Bruges dévoile son groupe face au Standard : des noms manquent à l'appel

Le Club de Bruges dévoile son groupe face au Standard : des noms manquent à l'appel

20:00
Romelu Lukaku n'en revient pas : Naples arrache la victoire au bout du chaos

Romelu Lukaku n'en revient pas : Naples arrache la victoire au bout du chaos

20:30
"Ils feraient mieux de le rappeler tout de suite" : le plan d'Anderlecht inquiète beaucoup

"Ils feraient mieux de le rappeler tout de suite" : le plan d'Anderlecht inquiète beaucoup

19:00
1
Rudi Garcia doit trouver une solution avant mars : un Diable rouge sort sur blessure

Rudi Garcia doit trouver une solution avant mars : un Diable rouge sort sur blessure

19:31
Le Club de Bruges est prévenu : un géant d'Europe continue d'insister

Le Club de Bruges est prévenu : un géant d'Europe continue d'insister

18:30
Zulte Waregem s'en sort en toute fin de match et enfonce Dender

Zulte Waregem s'en sort en toute fin de match et enfonce Dender

18:04
Franky Van der Elst ébloui par Dennis Praet : "C'est un autre joueur que celui d'Anderlecht"

Franky Van der Elst ébloui par Dennis Praet : "C'est un autre joueur que celui d'Anderlecht"

17:00
Manchester United et Senne Lammens inarrêtables en Premier League !

Manchester United et Senne Lammens inarrêtables en Premier League !

17:30
La situation d'Olivier Renard à Anderlecht ne tient-elle qu'à un fil ?

La situation d'Olivier Renard à Anderlecht ne tient-elle qu'à un fil ?

16:30
1
Ni à l'Union ni à Bruges : "C'est le meilleur défenseur central de Belgique actuellement"

Ni à l'Union ni à Bruges : "C'est le meilleur défenseur central de Belgique actuellement"

15:30
Carl Hoefkens en sursis ? Son club aurait pris sa décision

Carl Hoefkens en sursis ? Son club aurait pris sa décision

16:00
Un cadre du Club de Bruges impressionne à l'étranger : "C'est hallucinant"

Un cadre du Club de Bruges impressionne à l'étranger : "C'est hallucinant"

15:00
Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

12:20
"J'aurais préféré affronter l'Anderlecht d'Hasi" : Daan Heymans méfiant avant d'affronter les Mauves

"J'aurais préféré affronter l'Anderlecht d'Hasi" : Daan Heymans méfiant avant d'affronter les Mauves

14:30
"On doit trouver un équilibre" : Vincent Kompany lucide avant d'affronter la 2e attaque de Bundesliga

"On doit trouver un équilibre" : Vincent Kompany lucide avant d'affronter la 2e attaque de Bundesliga

14:00
🎥 Les deux nouveaux joueurs du RFC Liège arrivés cette semaine déjà bien accueillis à Rocourt

🎥 Les deux nouveaux joueurs du RFC Liège arrivés cette semaine déjà bien accueillis à Rocourt

13:30
"Je me suis trahi moi-même" : Anthony Vanden Borre se confie sur le plus grand regret de sa carrière

"Je me suis trahi moi-même" : Anthony Vanden Borre se confie sur le plus grand regret de sa carrière

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 13:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 18:30 Standard Standard
KV Malines KV Malines 19:15 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved