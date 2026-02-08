Le choc avait inquiété tout le stade : La Gantoise fait le point sur l'état de Wilfried Kanga

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Au-delà de la défaite contre OH Louvain, c'est un violent choc qui a glacé la Planet Group Arena samedi.

Samedi soir, La Gantoise s'est inclinée 1-3 à domicile face à OH Louvain. Les visiteurs ont créé la surprise en prenant rapidement l'avantage, menant 0-2 après 25 minutes de jeu.

Cependant, peu après l'heure de jeu, la rencontre a été marquée par un choc impressionnant. Wilfried Kanga a tenté de reprendre un centre, mais le gardien de Louvain, Tobe Leysen, est sorti pour boxer le ballon et le choc a été inévitable.

Le contact a été brutal : Leysen a immédiatement perdu connaissance et Kanga a fini le nez en sang, sérieusement touché aussi.

Un gros choc pour Kanga

Entre-temps, les Buffalos ont donné des nouvelles de leur attaquant, qui avait été transporté d'urgence à l'hôpital pendant le match. "Wilfried Kanga a été victime d'une commotion cérébrale lors du match contre OHL", a communiqué le club.

"Il a passé la nuit à l'UZ Gand mais a pu quitter l'hôpital ce matin. Les examens n'ont révélé ni fracture ni hémorragie", précise La Gantoise. Il sera, sans aucun doute, écarté des terrains pendant quelque temps.



