Marseille n'a pas oublié : la défaite contre le Club de Bruges traumatise encore Roberto De Zerbi

Éliminé au bout du suspense en Ligue des champions, Marseille n'a pas digéré. Roberto De Zerbi veut transformer cette frustration en énergie avant le Clasico face au PSG.

La défaite 3-0 contre le Club de Bruges en Ligue des champions a laissé des traces, surtout par sa manière. Les Marseillais étaient encore en course pour les barrages… jusqu'à ce que Benfica marque dans les dernières secondes contre le Real Madrid.

Cette sortie a piqué l'orgueil du groupe. La presse française n'en revenait pas : beaucoup de journalistes avaient sous-estimé le Club de Bruges. Pourtant, les Brugeois ont obtenu de bons résultats ces dernières années dans la compétition.

À l'approche du Clasico face au PSG, Roberto De Zerbi reconnaît que la frustration est toujours présente. "On doit refaire des matchs comme lors de nos dernières sorties", explique-t-il.

Le technicien italien refuse toute recette miracle. "Je ne suis pas un cuisinier, il n'y a pas de recette contre le PSG", glisse-t-il. Il insiste plutôt sur l’orgueil, la fierté et l'envie. Selon lui, l'équipe doit défendre ensemble et jouer sans retenue.

Bruges dans un coin de la tête



Et Bruges reste dans les têtes. "On ne doit jamais oublier ce match, on l'a encore en travers de la gorge", admet De Zerbi. "On représente une histoire, une ville. Et rien que ça, cela doit nous pousser à avoir cet orgueil en plus quand on joue." a conclu le coach.