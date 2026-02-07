Majeed Ashimeru met les choses au clair après son départ d'Anderlecht

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Majeed Ashimeru met les choses au clair après son départ d'Anderlecht
Photo: © photonews

Écarté de l'équipe première d'Anderlecht, Majeed Ashimeru se confie sur son départ vers la RAAL. Malgré la déception, le milieu ghanéen garde le club bruxellois dans son cœur.

Majeed Ashimeru participait encore aux Champions' Play-offs la saison dernière. Pourtant, dès le début de cette saison, il a été écarté de l'équipe première d'Anderlecht.

"Le club ne me voyait plus dans ses plans. Je suis à Anderlecht depuis longtemps. J'aime ce club et ses supporters. La décision de la direction a été difficile à accepter, je ne vais pas le cacher. Mais au final, il faut la respecter", explique-t-il à la Dernière Heure.

Ashimeru a appris la nouvelle à son retour de vacances. Malgré tout, il affirme n'avoir aucune rancœur. "Je n'ai aucun problème avec eux. Le plus important, c'est qu'Anderlecht avance. Depuis mon arrivée en 2021, le club a énormément fait pour moi, tout comme les supporters. Je ne pourrais jamais leur en vouloir."

Un joueur d'équipe qui veut aider

Ashimeru se définit comme un joueur collectif, quelqu'un qui veut tirer le groupe vers le haut. "Je ne dis pas que l'équipe aurait été meilleure si j'avais joué. Mais je connais mes qualités. J'aurais pu, au moins, aider un petit peu."


Ashimeru joue pour la RAAL jusqu'en juillet. Il lui restera ensuite un an de contrat au Lotto Park. "Pour moi, la porte n'est jamais fermée. Pour l'instant, je me concentre sur mon nouveau club. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Je veux me montrer durant les cinq prochains mois et rappeler aux gens ce que je sais faire", conclut-il.

