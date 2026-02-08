Réaction "On n'en a même peut-être pas assez profité" : comment le Cercle a mis en lumière une faille de Charleroi

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire


Le Cercle de Bruges a fait la bonne opération en laissant provisoirement son avant-dernière place à la RAAL. Auteur d'un doublé sur penalty, Gary Magnée nous explique les clés de cette victoire à Charleroi.

Après cinq assists, le nom de Gary Magnée commence aussi à s'afficher au marquoir cette saison. Déjà buteur sur penalty contre Malines et l'Union, il s'est offert un doublé des onze mètres au Mambourg. Il n'est pourtant jamais facile de se présenter deux fois face au même gardien à quelques minutes d'intervalle.

Mais Magnée n'a pas tremblé : "Il ne faut pas réfléchir. J'ai pris le ballon, choisi mon côté et tiré, voilà tout. Il y a une chance sur deux que le gardien parte du bon côté, c'est ce qu'il a fait sur le deuxième penalty, mais ça ne m'a pas empêché de marquer. Je suis très heureux d'avoir pu aider l'équipe de cette manière", explique-t-il à notre micro.

Une seule défaite sur les six derniers matchs, mais elle a fait mal

Deux penaltys plutôt importants : le premier a permis au Cercle d'ouvrir le score, le second a permis à l'équipe de refaire le break pour s'offrir un peu plus de marge à dix contre onze : "C'est bon pour la confiance, Charleroi n'avait plus encaissé depuis cinq matchs et on leur en met quatre, on peut être très contents de notre match", poursuit le natif de Soumagne.

Les Brugeois avaient des choses à se faire pardonner après la défaite 0-4 contre l'Antwerp : "La semaine passée, on avait montré un visage moins combatif, moins guerrier. On avait pris un carton rouge assez tôt et on a sans doute eu la mauvaise réaction.

"Ici, on savait qu'il fallait montrer un autre visage : être dur sur le terrain, aller au duel. C'est ce qu'on a fait : on s'est battu jusqu'à la fin, on s'est sacrifié pour défendre notre but d'avance. On savait qu'on allait souffrir à dix. Il ne fallait pas hésiter, quitte à prendre des coups. On est une équipe, une famille, il faut se battre pour la faire gagner", explique l'ancien latéral d'Eupen.

Lire aussi… "Ça, je ne l'accepte pas" : Hans Cornelis hausse le ton après la défaite de Charleroi

Même si l'arbitrage a beaucoup fait parler pour les quatre interventions du VAR, la physionomie de la rencontre ne doit passer sous silence le plan du Cercle, qui a mis la défense carolo sous pression en envoyant jusqu'à trois hommes dans le rectangle en première mi-temps, même après avoir ouvert le score.

Gary Magnée confirme que son entraîneur voulait profiter d'une des failles des Carolos : "On savait qu'ils pressaient homme contre homme et que ça créait de l'espace dans leur dos. On ne l'a même peut-être pas encore assez utilisé, en jouant un peu trop au ballon, mais je pense que ça nous a quand même bien réussi".


Charleroi
Cercle de Bruges

