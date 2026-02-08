"Ça, je ne l'accepte pas" : Hans Cornelis hausse le ton après la défaite de Charleroi

Hans Cornelis s'est présenté face à la presse à l'issue de sa première défaite en tant que T1 de Charleroi. Il n'avait pas vu venir la très mauvaise première mi-temps de ses joueurs.

La dernière fois que le Cercle de Bruges avait réussi à s'imposer au Mambourg, Hans Cornelis était encore le capitaine des Groen en Zwart. Cela remonte au 17 janvier 2015. Plus de dix ans plus tard, c'est en tant qu'entraîneur des Zèbres que Cornelis a débrieffé la rencontre.

Jusqu'ici, on ne l'avait connu que dans la victoire, ou presque. Cette défaite inattendue a montré que l'ancien latéral droit pouvait être un coach très direct, n'hésitant pas à dire publiquement ce qui ne lui a pas plu après une contre-performance.

"On ne commence pas si mal dans les dix premières minutes. Mais après le penalty, on a perdu pratiquement tous les duels. On n'était pas assez agressifs, on n'a pas assez défendu ensemble. Je l'ai dit à la mi-temps. C'est la première fois que je vois des choses comme ça", se désole Cornelis en conférence de presse.

Cornelis n'a pas reconnu son équipe

"Le Cercle méritait amplement son avance. Leur carte rouge a changé beaucoup de choses. On pousse, on marque et puis on encaisse à nouveau sur penalty. On parvient encore à revenir, mais la victoire du Cercle est méritée, même si on n'a pas eu ce petit brin de chance comme à Saint-Trond. Cette chance, tu dois la forcer, et on ne l'a pas fait", poursuit-il.

Pour ce match calé entre les deux rencontres de Coupe face à l'Union, l'entraîneur du Sporting avait réalisé cinq changements. Outre la suspension d'Antoine Bernier et le forfait de Mardochée Nzita, Parfait Guiagon, Kévin Van den Kerkhof et Yacine Titraoui ont démarré sur le banc. Ils ont tous trois apporté en deuxième mi-temps ce qui faisait défaut à l'équipe.



Cornelis s'est-il tiré une balle dans le pied avec une telle rotation ? "Après le match, c'est toujours facile à dire. Mais c'est clair, Yacine et Parfait ont changé le match. Parfait a fait une entrée magnifique. Il a montré que c'était difficile de jouer sans lui".

Selon lui, ce turnover ne suffit pas à expliquer la mauvaise mi-temps : "C'est difficile à expliquer. J'avais un bon pressentiment avant le match, l'échauffement était bon, tout le monde m'avait l'air prêt. Tu te dis qu'avec cinq joueurs qui entrent dans l'équipe, tout le monde va pousser. Mais en première mi-temps, j'ai vu des choses que je n'aime vraiment pas voir. Et ça, je ne l'accepte pas". Une fameuse piqûre de rappel des valeurs de la maison avant le déplacement au Parc Duden.