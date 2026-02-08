D1 ACFF : Virton et Tubize enchaînent, Mons est sous pression

Deux matchs étaient au programme samedi soir en D1 ACFF. Tubize-Braine et Virton l'ont emporté et ont mis la pression sur le RAEC Mons.

Il y a eu du spectacle ce samedi entre les U23 de l'Union Saint-Gilloise et l'Excelsior Virton. Les Gaumais menaient 0-3 après 37 minutes de jeu, avant d'encore marquer deux buts pour couper court à tout espoir unioniste et l'emporter 2 buts à 5.

Grâce à cette large victoire, Virton dépasse Mons d'un point au classement, et se place dans la roue de la Royale Union Tubize-Braine qui, de son côté, recevait le Crossing Schaerbeek et n'avait pas droit à l'erreur.

Le SL16 peut profiter de la défaite de Schaerbeek

Les Blanc & Or ne se sont pas loupés face à l'avant-dernier au classement, l'emportant 2 buts à 0 et gardant ainsi 2 points d'avance sur l'Excelsior Virton. Surtout, ces victoires des concurrents mettent la pression sur le RAEC Mons.

Les Dragons se déplacent en effet ce dimanche du côté de l'Union Rochefortoise, qui a intérêt à prendre des points si elle veut encore espérer quelque chose dans cette saison. Une semaine après la défaite montoise à Tubize-Braine, il faudra rebondir.



Enfin, la défaite du Crossing Schaerbeek contre la RUTB laisse la porte ouverte au SL16 : en cas de victoire dans le "mini" choc wallon chez les U23 du Sporting Charleroi, ceux du Standard reviendront à la hauteur de l'avant-dernier au classement.