D1 ACFF : Virton et Tubize enchaînent, Mons est sous pression

Deux matchs étaient au programme samedi soir en D1 ACFF. Tubize-Braine et Virton l'ont emporté et ont mis la pression sur le RAEC Mons.

Il y a eu du spectacle ce samedi entre les U23 de l'Union Saint-Gilloise et l'Excelsior Virton. Les Gaumais menaient 0-3 après 37 minutes de jeu, avant d'encore marquer deux buts pour couper court à tout espoir unioniste et l'emporter 2 buts à 5. 

Grâce à cette large victoire, Virton dépasse Mons d'un point au classement, et se place dans la roue de la Royale Union Tubize-Braine qui, de son côté, recevait le Crossing Schaerbeek et n'avait pas droit à l'erreur.

Le SL16 peut profiter de la défaite de Schaerbeek

Les Blanc & Or ne se sont pas loupés face à l'avant-dernier au classement, l'emportant 2 buts à 0 et gardant ainsi 2 points d'avance sur l'Excelsior Virton. Surtout, ces victoires des concurrents mettent la pression sur le RAEC Mons.

Les Dragons se déplacent en effet ce dimanche du côté de l'Union Rochefortoise, qui a intérêt à prendre des points si elle veut encore espérer quelque chose dans cette saison. Une semaine après la défaite montoise à Tubize-Braine, il faudra rebondir.


Enfin, la défaite du Crossing Schaerbeek contre la RUTB laisse la porte ouverte au SL16 : en cas de victoire dans le "mini" choc wallon chez les U23 du Sporting Charleroi, ceux du Standard reviendront à la hauteur de l'avant-dernier au classement.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Tubize-Braine Tubize-Braine 20 43 13 4 3 47-20 27 P P P P G
2. Mons Mons 20 43 13 4 3 41-14 27 P P G P P
3. Virton Virton 20 41 12 5 3 54-32 22 G G P G G
4. Meux Meux 20 32 9 5 6 36-28 8 G P P G G
5. Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 20 32 9 5 6 36-35 1 G G P P P
6. Charleroi Charleroi 20 30 9 3 8 35-34 1 P P P G G
7. Rochefort Rochefort 20 25 7 4 9 29-39 -10 P G P G P
8. Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 20 25 7 4 9 22-33 -11 P G P P G
9. Union SG Union SG 20 21 6 3 11 32-39 -7 P G P G P
10. Namur Namur 20 16 4 4 12 29-46 -17 P P P P P
11. Schaerbeek Schaerbeek 20 15 4 3 13 24-42 -18 P P G P P
12. SL16 FC SL16 FC 20 12 2 6 12 23-46 -23 P P P P P
Division 1 ACFF

 Journée 21
Union SG Union SG 2-5 Virton Virton
Tubize-Braine Tubize-Braine 2-0 Schaerbeek Schaerbeek
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 14:30 Namur Namur
Rochefort Rochefort 15:00 Mons Mons
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 15:00 Meux Meux
Charleroi Charleroi 15:00 SL16 FC SL16 FC
