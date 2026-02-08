Radja Nainggolan n'a rien perdu de sa confiance en lui : "J'ai encore le niveau"

Radja Nainggolan n'a rien perdu de sa confiance en lui : "J'ai encore le niveau"
Deviens fan de Patro Eisden Maasmechelen! 88

Radja Nainggolan le confirme cette saison : il a encore le niveau pour probablement jouer plus haut qu'en Challenger Pro League.

À bientôt 38 ans, Radja Nainggolan s'éclate en Challenger Pro League. Il y avait des doutes le concernant quand il a signé à Lokeren il y a un peu plus d'un an, après 6 mois sans club et une pige sportivement peu stimulante en Indonésie. 

Mais le "Ninja" a rapidement répondu aux sceptiques : auteur de 3 buts et 3 assists en 15 matchs la (demi) saison passée, il confirme cette saison, au point d'avoir... décroché un transfert au Patro Eisden cet hiver. Nainggolan continue à s'y éclater, et comptabilise déjà 7 buts et 4 passes décisives en 18 matchs.

Nainggolan tacle le niveau de la Serie A 

On a donc la sensation que l'ancien de l'Antwerp aurait encore le niveau pour évoluer un cran plus haut, alors que la plupart des clubs de D1A ont hésité à lui offrir sa chance avant qu'il signe à Lokeren. Et selon Nainggolan lui-même, il pourrait même encore jouer en Serie A.

"Je pourrais encore jouer en Serie A. Le niveau n'a pas arrêté de baisser depuis mon départ", lâche l'ex-Diable Rouge (30 caps) au micro de Mana Mana Sport. "Prenez l'exemple de la Roma : combien de joueurs actuels auraient joué à mon époque ? Peut-être Dybala et Svilar. Holm signe à la Juventus : à mon époque, ils avaient Dani Alvès... voilà le niveau actuel".


Un constat sans concessions, qui ne sont certes pas dans la nature de Radja Nainggolan. Si le Patro Eisden ne monte pas en D1A, il sera intéressant de voir si des clubs viendront frapper à la porte pour tenter d'attirer l'ancien de l'Inter Milan, de Cagliari et de la Roma...

