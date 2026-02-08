🎥 Anderlecht peut avoir des regrets : Luis Vazquez cartonne avec son nouveau club

Indésirable à Anderlecht, Luis Vazquez revit complètement à Getafe. L'attaquant argentin enchaîne les buts en Espagne.

Luis Vazquez n'est plus le même homme depuis qu'il a posé ses valises à Getafe (en prêt). Indésirable à Anderlecht, où il ne marquait plus sous les ordres de Besnik Hasi, l'attaquant argentin a retrouvé son talent en Liga.

Vazquez se relance en Espagne

Ce dimanche contre Alavés, Vázquez a encore trouvé le chemin des filets. Bien servi, il contrôle du pied droit avant d'enchaîner une frappe dans le petit filet pour ouvrir le score. Getafe s'est imposé 0-2 et grimpe à la 10e place de Liga.

Milla carreando y golazo de Luis Vázquez pic.twitter.com/MP696aDNbY — Bordalismo (@Bordalismoo) February 8, 2026

En trois matchs comme titulaire en Espagne, l'Argentin a marqué deux fois. Un contraste frappant avec ses derniers mois à Anderlecht, où il peinait à faire la différence.

Anderlecht galère en attaque

Malgré le départ de Vázquez, l'attaque ne tourne pas et des recrues comme Bertaccini déçoivent. Et si le problème n'était pas Vázquez, mais la façon dont il a été utilisé ?





Pour l'instant, ce prêt est une réussite pour le joueur, qui retrouve le sourire et la confiance de son coach. Anderlecht devra décider s'il veut lui offrir une seconde chance ou le vendre cet été.