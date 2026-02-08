🎥 Anderlecht peut avoir des regrets : Luis Vazquez cartonne avec son nouveau club

Muzamel Rahmat
| Commentaire
🎥 Anderlecht peut avoir des regrets : Luis Vazquez cartonne avec son nouveau club

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Indésirable à Anderlecht, Luis Vazquez revit complètement à Getafe. L'attaquant argentin enchaîne les buts en Espagne.

Luis Vazquez n'est plus le même homme depuis qu'il a posé ses valises à Getafe (en prêt). Indésirable à Anderlecht, où il ne marquait plus sous les ordres de Besnik Hasi, l'attaquant argentin a retrouvé son talent en Liga.

Vazquez se relance en Espagne

Ce dimanche contre Alavés, Vázquez a encore trouvé le chemin des filets. Bien servi, il contrôle du pied droit avant d'enchaîner une frappe dans le petit filet pour ouvrir le score. Getafe s'est imposé 0-2 et grimpe à la 10e place de Liga.

En trois matchs comme titulaire en Espagne, l'Argentin a marqué deux fois. Un contraste frappant avec ses derniers mois à Anderlecht, où il peinait à faire la différence.

Anderlecht galère en attaque

Malgré le départ de Vázquez, l'attaque ne tourne pas et des recrues comme Bertaccini déçoivent. Et si le problème n'était pas Vázquez, mais la façon dont il a été utilisé ?

Pour l'instant, ce prêt est une réussite pour le joueur, qui retrouve le sourire et la confiance de son coach. Anderlecht devra décider s'il veut lui offrir une seconde chance ou le vendre cet été.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Alaves
Luis Vazquez

Plus de news

LIVE : Bruges augmente la pression sur le Standard Live

LIVE : Bruges augmente la pression sur le Standard

19:01
Tristan Degreef l'assume : Anderlecht a un problème offensif

Tristan Degreef l'assume : Anderlecht a un problème offensif

18:30
Rudi Garcia ne peut plus l'ignorer : un Diable Rouge continue de performer en Serie A

Rudi Garcia ne peut plus l'ignorer : un Diable Rouge continue de performer en Serie A

19:00
Guilherme en sauveur, Florucz peu à son affaire : les notes de l'Union contre la RAAL

Guilherme en sauveur, Florucz peu à son affaire : les notes de l'Union contre la RAAL

18:45
Le piège était presque parfait : l'ancienne direction d'Anderlecht soupçonnée d'avoir escroqué Marc Coucke

Le piège était presque parfait : l'ancienne direction d'Anderlecht soupçonnée d'avoir escroqué Marc Coucke

16:40
Anderlecht pourrait déjà perdre Edward Still : un club anglais se positionne

Anderlecht pourrait déjà perdre Edward Still : un club anglais se positionne

17:29
Anderlecht tient-il son sauveur ? Un coach néerlandais pressenti pour succéder à Besnik Hasi

Anderlecht tient-il son sauveur ? Un coach néerlandais pressenti pour succéder à Besnik Hasi

17:13
Un Anderlecht tout bonnement insuffisant : les cotes des Mauves après la défaite à Genk

Un Anderlecht tout bonnement insuffisant : les cotes des Mauves après la défaite à Genk

16:20
1
Le foot samba pour faire craquer la RAAL ! L'Union peut remercier Guilherme...et Marcos Peano

Le foot samba pour faire craquer la RAAL ! L'Union peut remercier Guilherme...et Marcos Peano

18:00
Pas de miracle : avec un onze bis, Anderlecht ne peut rien face à Genk, qui rêve encore du top 6

Pas de miracle : avec un onze bis, Anderlecht ne peut rien face à Genk, qui rêve encore du top 6

15:24
Fracture et civière : le verdict est tombé pour Tobe Leysen après son terrible choc

Fracture et civière : le verdict est tombé pour Tobe Leysen après son terrible choc

16:00
🎥 Thibaut Courtois avait soulevé ce problème : grosse tension à l'entraînement du Real Madrid

🎥 Thibaut Courtois avait soulevé ce problème : grosse tension à l'entraînement du Real Madrid

15:30
Coup dur pour Vincent Euvrard : une absence de dernière minute bouleverse ses plans

Coup dur pour Vincent Euvrard : une absence de dernière minute bouleverse ses plans

15:00
2
Marseille n'a pas oublié : la défaite contre le Club de Bruges traumatise encore Roberto De Zerbi

Marseille n'a pas oublié : la défaite contre le Club de Bruges traumatise encore Roberto De Zerbi

14:30
Le choc avait inquiété tout le stade : La Gantoise fait le point sur l'état de Wilfried Kanga

Le choc avait inquiété tout le stade : La Gantoise fait le point sur l'état de Wilfried Kanga

14:00
🎥 "J'aurai toujours du mal avec ça" : Rik De Mil dépité par l'arbitrage après le revers de La Gantoise

🎥 "J'aurai toujours du mal avec ça" : Rik De Mil dépité par l'arbitrage après le revers de La Gantoise

13:30
"On n'en a même peut-être pas assez profité" : comment le Cercle a mis en lumière une faille de Charleroi Réaction

"On n'en a même peut-être pas assez profité" : comment le Cercle a mis en lumière une faille de Charleroi

13:00
Un nouveau japonais en Pro League, mais pas au Stayen

Un nouveau japonais en Pro League, mais pas au Stayen

12:20
David Hubert sans son capitaine, Ashimeru avec les Loups ? Les compos probables d'Union - RAAL

David Hubert sans son capitaine, Ashimeru avec les Loups ? Les compos probables d'Union - RAAL

11:30
Divock Origi va-t-il arrêter les frais ? Son agent répond

Divock Origi va-t-il arrêter les frais ? Son agent répond

12:40
Inquiétude autour de Lukaku : "Il n'est pas encore le Romelu que nous connaissons"

Inquiétude autour de Lukaku : "Il n'est pas encore le Romelu que nous connaissons"

12:00
Des absences mais aussi un soulagement à Anderlecht pour le déplacement à Genk

Des absences mais aussi un soulagement à Anderlecht pour le déplacement à Genk

08:40
La plus belle affaire du mercato belge derrière le Club de Bruges ?

La plus belle affaire du mercato belge derrière le Club de Bruges ?

08:20
Radja Nainggolan n'a rien perdu de sa confiance en lui : "J'ai encore le niveau"

Radja Nainggolan n'a rien perdu de sa confiance en lui : "J'ai encore le niveau"

11:00
Un jeune talent belge de plus à suivre au PSV Eindhoven

Un jeune talent belge de plus à suivre au PSV Eindhoven

10:30
Charleroi a tout essayé, mais le Cercle avait un héros : "C'est un rêve éveillé"

Charleroi a tout essayé, mais le Cercle avait un héros : "C'est un rêve éveillé"

09:30
1
La République Démocratique du Congo veut frapper fort et a deux belgo-congolais dans le viseur

La République Démocratique du Congo veut frapper fort et a deux belgo-congolais dans le viseur

10:00
2
Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)

Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)

08:00
D1 ACFF : Virton et Tubize enchaînent, Mons est sous pression

D1 ACFF : Virton et Tubize enchaînent, Mons est sous pression

09:00
"Ça, je ne l'accepte pas" : Hans Cornelis hausse le ton après la défaite de Charleroi Réaction

"Ça, je ne l'accepte pas" : Hans Cornelis hausse le ton après la défaite de Charleroi

07:40
1
Casse-tête à résoudre pour Vincent Euvrard : la composition probable du Standard au Club de Bruges

Casse-tête à résoudre pour Vincent Euvrard : la composition probable du Standard au Club de Bruges

07:20
Le choc a glacé le sang de tout le stade : deux joueurs évacués à Gand

Le choc a glacé le sang de tout le stade : deux joueurs évacués à Gand

07:00
Majeed Ashimeru met les choses au clair après son départ d'Anderlecht

Majeed Ashimeru met les choses au clair après son départ d'Anderlecht

23:00
"Dommage pour la Belgique" : le plus grand talent raté par les Diables Rouges ?

"Dommage pour la Belgique" : le plus grand talent raté par les Diables Rouges ?

22:00
1
Grosse claque pour La Gantoise de Rik De Mil face à OHL

Grosse claque pour La Gantoise de Rik De Mil face à OHL

23:30
"Je ne m'inquiétais pas, mais là..." : qui peut encore sauver Anderlecht ?

"Je ne m'inquiétais pas, mais là..." : qui peut encore sauver Anderlecht ?

21:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 19:15 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved