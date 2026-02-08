Le choc a glacé le sang de tout le stade : deux joueurs évacués à Gand

OHL a surpris La Gantoise ce samedi, mais le match a été marqué par le choc violent entre Kanga et Leysen.

"Beaucoup de joueurs qui étaient à côté ont été choqués, que ce soit par la blessure de Tobe ou celle de Wilfried", a confié l'entraîneur de Gand, Rik De Mil, après le match. "Pour Wilfried, ça n'avait pas l'air d'aller. Ses yeux s'étaient révulsés et il saignait du nez. Ce sera sans doute une grosse commotion cérébrale."

L’état de santé des deux joueurs a glacé tout le stade. Sur les images, on voit Leysen perdre connaissance après le choc, alors qu'il était en l'air. Le gardien de Louvain a été transporté d'urgence à l'hôpital. Felice Mazzu a confirmé qu'il souffrait d'une fracture de l'orbite.

Leysen conscient au moment de quitter le stade

Après le coup de sifflet final, les équipiers du gardien n'avaient pas de nouvelles. "Je ne peux pas dire grand-chose sur Tobe. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait repris conscience au moment où l'ambulance est partie", a expliqué Siebe Schrijvers.

Roggerio Nyakossi, qui était proche de l'action, était aussi touché. "J'ai vu ce qui s'est passé entre Tobe et l'attaquant de Gand. Même si c'est une belle soirée pour nous, ce sont des choses qu'on ne veut pas voir. Ça gâche un peu la fête, j'espère qu'ils s'en sortiront."

Skoras marqué par l'état de Kanga

"Michal Skoras était à côté et il m'a dit que ce n'était pas beau à voir. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un joueur perdre connaissance comme ça", raconte un membre du staff. De Mil pense que Kanga ne pourra pas jouer le prochain week-end.