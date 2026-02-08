Coup dur pour Vincent Euvrard : une absence de dernière minute bouleverse ses plans

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Coup dur pour Vincent Euvrard : une absence de dernière minute bouleverse ses plans

Vincent Euvrard devra se passer de sa recrue Teddy Teuma, l'ancien joueur de l'Union s'est blessé à l'entraînement samedi.

Le sort s'acharne sur Vincent Euvrard avant le choc face au Club de Bruges. Teddy Teuma s'est blessé à l'entraînement samedi, selon les informations de nos confrères de Sudinfo. Le Maltais rejoint la longue liste des joueurs à l'infirmerie.

Vincent Euvrard doit se creuser les méninges

Euvrard n'a plus d'autre choix que d'improviser. Avec un effectif diminué, il devra réorganiser son équipe pour garder un minimum d'équilibre. Certains joueurs pourraient être repositionnés pour combler les trous, tandis que d'autres auront une belle occasion de se montrer.

La défense pourrait aussi être réaménagée pour préserver un équilibre. Avec les ajustements attendus plus haut sur le terrain, l'arrière-garde devra s'adapter. David Bates devrait intégrer le onze de départ aux côtés de Hautekiet et Homawoo.

Un scénario catastrophe qui tombe au pire moment. Le Standard se bat pour arracher une place dans le top six et participer après des années aux Champions' Play-Offs.

Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)
Du côté du Club de Bruges, Ivan Leko a laissé plusieurs joueurs à la maison. La nouvelle recrue Félix Lemaréchal n'est pas sur la liste du match tout comme Ludovit Reis et Jorne Spileers.

