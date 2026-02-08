Le piège était presque parfait : l'ancienne direction d'Anderlecht soupçonnée d'avoir escroqué Marc Coucke

L'ancienne direction d'Anderlecht aurait piégé Marc Coucke lors du rachat du club. Une fausse dette de 2 millions d'euros a été créée.

Au moment de racheter Anderlecht, Marc Coucke a récupéré un cadeau empoisonné. L'ancienne direction est soupçonnée d'avoir caché une dette de 2 millions d'euros pour la lui faire payer plus tard selon Het Laatste Nieuws.

Cette somme était destinée à Christophe Henrotay, l'agent de Leander Dendoncker, pour le dédommager d'un transfert raté.

À l'époque, le club avait promis une énorme commission à l'agent, mais c'était interdit par les règles de la FIFA.

Pour contourner la loi, les dirigeants auraient inventé un faux contrat basé sur une offre imaginaire de l'Atlético Madrid. Les anciens dirigeants auraient gonflé les dettes pour que ce soit le nouveau propriétaire qui passe à la caisse.

Coucke a payé

Marc Coucke a dû faire face aux demandes de l'agent, qui réclamait près de 10 millions d’euros au total. Ils se sont mis d'accord sur un paiement de 7 millions. L'histoire ne s'arrête pas là, car une grosse partie de l'argent est bloquée par la police.



