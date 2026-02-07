Challenger Pro League : le RSCA Futures renoue avec la victoire et l'Olympic Charleroi résiste face à Lokeren

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Soirée animée en Challenger Pro League avec les victoires du Beerschot et du RSCA Futures. De son côté, l'Olympic Charleroi prend un point important.

Ce samedi soir a tenu toutes ses promesses en Challenger Pro League. Le Beerschot accueillait le Club NXT, l'Olympic Charleroi se déplaçait à Lokeren et les RSCA Futures jouaient sur la pelouse de Seraing.

Le Beerschot s'impose 2-1

Le Beerschot a dicté sa loi à domicile face au Club NXT 2-1. Sabri Guendouz a ouvert le score à l'heure de jeu pour les Anversois, mais Siebe Wylin a égalisé quelques minutes plus tard. C'est Wright-Phillips qui a délivré le Kiel à dix minutes du terme. Le Beerschot est troisième au classement avec 44 points.

Un beau point pour l'Olympic Charleroi

L'Olympic Charleroi a réalisé un petit exploit en tenant tête à Lokeren 1-1. Menés dès la 13e minute après un but de Mabanza, les Dogues ont montré un gros caractère pour égaliser grâce à Medfai.

Une victoire dans le temps additionnel

Le RSCA Futures s'est imposé 1-2 sur la pelouse de Seraing. Aliya N'dao a ouvert le score pour les Bruxellois, puis Soumah-Abbad a égalisé sur penalty à la 62e minute. De Corte a transformé son penalty à la 90e pour offrir les trois points aux Mauves.


Le Beerschot confirme ses ambitions de montée, l'Olympic veut se sauver de la relégation et les jeunes d'Anderlecht retrouvent la victoire.

Division 2

 Journée 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-4 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Beerschot Beerschot 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RFC Seraing RFC Seraing 1-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 08/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 08/02 Lommel SK Lommel SK
