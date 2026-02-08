Un nouveau japonais en Pro League, mais pas au Stayen

Dans les mois à venir, le Beerschot va tenter d'arracher la montée vers la Jupiler Pro League. Si possible directement via le top 2, sinon via les play-offs et un barrage contre le seizième de la JPL.

Pour concrétiser ses ambitions, le Beerschot prévoit de recruter encore quelques renforts. Dans cette optique, le club s'intéresse désormais à un gardien expérimenté évoluant dans le championnat japonais, selon nos informations.

William Popp pour succéder à Emile Doucouré au Beerschot ?

Le Beerschot a vu partir le gardien Emile Doucouré vers Genk lors du dernier jour du mercato et doit donc combler ce vide. Pour ce faire, le club se serait tourné vers le Japon, selon Sponichi.

Selon les médias japonais, William Popp serait sur le point de rejoindre la Belgique, même si le mercato est déjà fermé dans notre pays. Il est possible que son club japonais le libère de son contrat, ce qui lui permettrait de réaliser son rêve européen.

Le Beerschot recruterait un troisième Japonais

Le gardien de 31 ans appartient au club japonais Shonan Bellmare, qui évolue en D2. Le club a déjà indiqué qu'il allait partir et peut donc chercher de nouveaux horizons, peut-être très prochainement.

Le Beerschot est récemment devenu la propriété du groupe japonais Kinpoudou Holdings. Le club compte déjà deux joueurs japonais dans son effectif avec Haraguchi et Masui, et un troisième nom devrait donc s'y ajouter prochainement.

KRC Genk
Beerschot

