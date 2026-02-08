La République Démocratique du Congo veut frapper fort et a deux belgo-congolais dans le viseur

La RDC pourrait se qualifier en mars prochain pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Si elle y parvient, elle pourrait avoir un argument en or pour convaincre plusieurs joueurs d'opter pour les Léopards.

Ces derniers mois, plusieurs binationaux ont déjà opté pour la République Démocratique du Congo. Côté belge, Mario Stroeykens, William Balikwisha et Matthieu Epolo ont ainsi rejoint les rangs des Léopards, et ils pourraient ne pas être les derniers.

En effet, Foot Mercato révèle ce week-end que la fédération congolaise de football a bien l'intention de frapper très fort dans les mois à venir. Plusieurs binationaux devraient être démarchés en vue des barrages internationaux de mars, puis de la Coupe du Monde 2026.

Samuel Mbangula approché par le Congo ?

En mars, la RDC affrontera le vainqueur du match entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie, avec en ligne de mire un ticket pour la Coupe du Monde. Une telle qualification, la première depuis plus de 50 ans, pourrait aider la fédération à convaincre des joueurs.

Foot Mercato cite notamment beaucoup de binationaux français : Bradley Locko, Jordy Makengo, Antoni Milambo, Arnaud Kalimuendo et Dilane Bakwa. Les Néerlandais Anthony Musaba et Ezechiel Banzuzin (ex-OHL) sont également mentionnés.

Mais deux Belges pourraient également être approchés : Samuel Mbangula, qui avait été repris par la Belgique mais n'a jamais joué et peut donc toujours changer de sélection, et Alonzo Engwanda, ancien jeune d'Anderlecht titulaire à Utrecht cette saison.





Si Engwanda (23 ans) n'a jamais été cité chez les Diables Rouges et en paraît assez loin, Mbangula fait une belle saison avec le Werder Brême (3 buts, 4 assists). On imagine que Vincent Mannaert et Rudi Garcia prendront le cas très au sérieux.