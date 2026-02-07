Sébastien Pocognoli encore plus sous pression : des supporters ont dégradé le centre d'entraînement de Monaco

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Sébastien Pocognoli encore plus sous pression : des supporters ont dégradé le centre d'entraînement de Monaco

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Sébastien Pocognoli est de plus en plus en danger à Monaco. Lassés des mauvais résultats, les supporters réclament du changement.

Le ton est monté d'un cran ce samedi matin devant le centre d'entraînement de Monaco. Selon les informations de L'Équipe, des supporters se sont réunis pour crier leur colère après l'élimination en Coupe de France contre Strasbourg.

L'ambiance était devenue tellement électrique que la gendarmerie a dû intervenir pour calmer le jeu. Monaco doit trouver une solution pour sortir de cette crise.

C'est chaud pour Pocognoli et Scuro

Le directeur général Thiago Scuro est directement visé. Des tags réclamant son départ ont été inscrits sur les murs extérieurs. Sébastien Pocognoli se retrouve aussi dans une position très délicate.

Le coach belge avait été appelé pour remplacer Adolf Hütter et sauver les meubles, mais il fait face aux mêmes problèmes que son prédécesseur. Si la direction le soutient officiellement, les résultats ne plaident pas en sa faveur.


La qualification en Ligue des champions n'efface pas les mauvais résultats en championnat. Les fans sont déçus par le niveau de jeu et demandent des comptes à la direction.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Nice - Monaco en live sur Walfoot.be à partir de 15:00 (08/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nice
Monaco
Sébastien Pocognoli

Plus de news

Challenger Pro League : le RSCA Futures renoue avec la victoire et l'Olympic Charleroi résiste face à Lokeren

Challenger Pro League : le RSCA Futures renoue avec la victoire et l'Olympic Charleroi résiste face à Lokeren

22:30
Les joueurs de Charleroi ne comprennent pas : "Quand on ne respecte pas le football..." Réaction

Les joueurs de Charleroi ne comprennent pas : "Quand on ne respecte pas le football..."

22:21
"Dommage pour la Belgique" : le plus grand talent raté par les Diables Rouges ?

"Dommage pour la Belgique" : le plus grand talent raté par les Diables Rouges ?

22:00
Colassin inexistant, Guiagon sonne la révolte : les notes de Charleroi contre le Cercle Analyse

Colassin inexistant, Guiagon sonne la révolte : les notes de Charleroi contre le Cercle

21:00
1
"Je ne m'inquiétais pas, mais là..." : qui peut encore sauver Anderlecht ?

"Je ne m'inquiétais pas, mais là..." : qui peut encore sauver Anderlecht ?

21:20
Sept buts, trois penaltys et deux rouges : Charleroi retombe les pieds sur terre après un match fou !

Sept buts, trois penaltys et deux rouges : Charleroi retombe les pieds sur terre après un match fou !

20:22
Romelu Lukaku n'en revient pas : Naples arrache la victoire au bout du chaos

Romelu Lukaku n'en revient pas : Naples arrache la victoire au bout du chaos

20:30
Le Club de Bruges dévoile son groupe face au Standard : des noms manquent à l'appel

Le Club de Bruges dévoile son groupe face au Standard : des noms manquent à l'appel

20:00
Rudi Garcia doit trouver une solution avant mars : un Diable rouge sort sur blessure

Rudi Garcia doit trouver une solution avant mars : un Diable rouge sort sur blessure

19:31
"Ils feraient mieux de le rappeler tout de suite" : le plan d'Anderlecht inquiète beaucoup

"Ils feraient mieux de le rappeler tout de suite" : le plan d'Anderlecht inquiète beaucoup

19:00
Le Club de Bruges est prévenu : un géant d'Europe continue d'insister

Le Club de Bruges est prévenu : un géant d'Europe continue d'insister

18:30
Zulte Waregem s'en sort en toute fin de match et enfonce Dender

Zulte Waregem s'en sort en toute fin de match et enfonce Dender

18:04
Manchester United et Senne Lammens inarrêtables en Premier League !

Manchester United et Senne Lammens inarrêtables en Premier League !

17:30
Franky Van der Elst ébloui par Dennis Praet : "C'est un autre joueur que celui d'Anderlecht"

Franky Van der Elst ébloui par Dennis Praet : "C'est un autre joueur que celui d'Anderlecht"

17:00
La situation d'Olivier Renard à Anderlecht ne tient-elle qu'à un fil ?

La situation d'Olivier Renard à Anderlecht ne tient-elle qu'à un fil ?

16:30
1
Carl Hoefkens en sursis ? Son club aurait pris sa décision

Carl Hoefkens en sursis ? Son club aurait pris sa décision

16:00
Ni à l'Union ni à Bruges : "C'est le meilleur défenseur central de Belgique actuellement"

Ni à l'Union ni à Bruges : "C'est le meilleur défenseur central de Belgique actuellement"

15:30
Un cadre du Club de Bruges impressionne à l'étranger : "C'est hallucinant"

Un cadre du Club de Bruges impressionne à l'étranger : "C'est hallucinant"

15:00
"J'aurais préféré affronter l'Anderlecht d'Hasi" : Daan Heymans méfiant avant d'affronter les Mauves

"J'aurais préféré affronter l'Anderlecht d'Hasi" : Daan Heymans méfiant avant d'affronter les Mauves

14:30
"On doit trouver un équilibre" : Vincent Kompany lucide avant d'affronter la 2e attaque de Bundesliga

"On doit trouver un équilibre" : Vincent Kompany lucide avant d'affronter la 2e attaque de Bundesliga

14:00
🎥 Les deux nouveaux joueurs du RFC Liège arrivés cette semaine déjà bien accueillis à Rocourt

🎥 Les deux nouveaux joueurs du RFC Liège arrivés cette semaine déjà bien accueillis à Rocourt

13:30
"Je me suis trahi moi-même" : Anthony Vanden Borre se confie sur le plus grand regret de sa carrière

"Je me suis trahi moi-même" : Anthony Vanden Borre se confie sur le plus grand regret de sa carrière

13:00
Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

Qui pour remplacer Bernier ? Les compositions probables de Charleroi - Cercle de Bruges

12:20
Le Club de Bruges croise les doigts : Aleksandar Stankovic rapprochera gros, oui, mais...

Le Club de Bruges croise les doigts : Aleksandar Stankovic rapprochera gros, oui, mais...

12:40
2
Encore une fois l'un des seuls à niveau : Nathan De Cat a même pris ses responsabilités face au public

Encore une fois l'un des seuls à niveau : Nathan De Cat a même pris ses responsabilités face au public

11:40
Brian Riemer n'était pas passé loin : "Anderlecht aurait été champion si..."

Brian Riemer n'était pas passé loin : "Anderlecht aurait été champion si..."

12:00
Drôle de situation au Maroc : rumeurs de démission du sélectionneur, la fédération réagit

Drôle de situation au Maroc : rumeurs de démission du sélectionneur, la fédération réagit

11:20
Christos Tzolis laissé sur le banc face au Standard ? Ivan Leko évoque la concurrence rude à Bruges

Christos Tzolis laissé sur le banc face au Standard ? Ivan Leko évoque la concurrence rude à Bruges

11:00
Drôle de rumeur en Turquie : "Domenico Tedesco a refusé Romelu Lukaku"

Drôle de rumeur en Turquie : "Domenico Tedesco a refusé Romelu Lukaku"

10:30
Il a donné jusqu'à sa santé pour Anderlecht : "Je n'aurais jamais dû accepter ce poste"

Il a donné jusqu'à sa santé pour Anderlecht : "Je n'aurais jamais dû accepter ce poste"

10:00
1
Une nouvelle faillite se rapproche dans le football wallon : un ancien club de D2 mis sous tutelle

Une nouvelle faillite se rapproche dans le football wallon : un ancien club de D2 mis sous tutelle

09:30
Un message négatif ? Pourquoi Lucas Biglia quitte le RSC Anderlecht

Un message négatif ? Pourquoi Lucas Biglia quitte le RSC Anderlecht

09:00
2
Dante Brogno sévère avec les leaders de D1 ACFF : "Pas le niveau pour la D1B"

Dante Brogno sévère avec les leaders de D1 ACFF : "Pas le niveau pour la D1B"

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/02: Mbenza

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/02: Mbenza

07:20
Brian Riemer donne son analyse sur l'échec du RSC Anderlecht ces dernières années

Brian Riemer donne son analyse sur l'échec du RSC Anderlecht ces dernières années

08:00
Bob Peeters continuera sa mission, avec en ligne de mire un retour en Jupiler Pro League

Bob Peeters continuera sa mission, avec en ligne de mire un retour en Jupiler Pro League

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 21
Metz Metz 0-0 Lille OSC Lille OSC
Lens Lens 3-1 Rennes Rennes
Brest Brest 2-0 Lorient Lorient
Nantes Nantes 0-1 Lyon Lyon
Nice Nice 08/02 Monaco Monaco
Le Havre Le Havre 08/02 Strasbourg Strasbourg
Auxerre Auxerre 08/02 Paris FC Paris FC
Angers Angers 08/02 Toulouse Toulouse
PSG PSG 08/02 Marseille Marseille
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved