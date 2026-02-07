Sébastien Pocognoli encore plus sous pression : des supporters ont dégradé le centre d'entraînement de Monaco

Sébastien Pocognoli est de plus en plus en danger à Monaco. Lassés des mauvais résultats, les supporters réclament du changement.

Le ton est monté d'un cran ce samedi matin devant le centre d'entraînement de Monaco. Selon les informations de L'Équipe, des supporters se sont réunis pour crier leur colère après l'élimination en Coupe de France contre Strasbourg.

L'ambiance était devenue tellement électrique que la gendarmerie a dû intervenir pour calmer le jeu. Monaco doit trouver une solution pour sortir de cette crise.

C'est chaud pour Pocognoli et Scuro

Le directeur général Thiago Scuro est directement visé. Des tags réclamant son départ ont été inscrits sur les murs extérieurs. Sébastien Pocognoli se retrouve aussi dans une position très délicate.

Le coach belge avait été appelé pour remplacer Adolf Hütter et sauver les meubles, mais il fait face aux mêmes problèmes que son prédécesseur. Si la direction le soutient officiellement, les résultats ne plaident pas en sa faveur.



La qualification en Ligue des champions n'efface pas les mauvais résultats en championnat. Les fans sont déçus par le niveau de jeu et demandent des comptes à la direction.