🎥 "J'aurai toujours du mal avec ça" : Rik De Mil dépité par l'arbitrage après le revers de La Gantoise

Samedi soir, la Gantoise a quitté le terrain avec un sentiment d'injustice. Rik De Mil pense que l'arbitre était trop sévère.

Après le 0-1, OHL a obtenu un penalty après une main de Lopes Da Silva. Alerté par le VAR, l’arbitre Kevin Van Damme est allé revoir l’action avant de désigner le point de penalty.

Siebe Van der Heyden a soutenu son coéquipier Lopes Da Silva. "Je pense que c'est une main malheureuse. Le joueur d'OHL frappe au but et le ballon touche sa main de façon involontaire." Van der Heyden a laissé entendre qu'il avait des réserves. "J'aurai toujours du mal avec ce penalty. Mais c'en est un, puisque le ballon touche sa main", a déclaré Rik De Mil lors de son analyse.

L'entraîneur de La Gantoise a ajouté qu'il n'y avait pas lieu d'en débattre. Van der Heyden n'a pas apprécié l'arbitrage de Monsieur Van Damme. "J'ai trouvé qu'il arrêtait le jeu beaucoup trop souvent et trop longtemps", a-t-il jugé.

Le défenseur s'est même senti un peu ciblé. "Souvent, il sifflait contre moi et je me disais : Allez, qu'est-ce que je suis censé faire ? Je suis défenseur, non ? Je ne vais pas le laisser passer sans rien faire ? Pour moi, il n'y avait pas faute. Et après une tête que j'ai placée, il y avait corner. C'est dommage qu'il ne l'ait pas accordé, car ça aurait pu amener un but."

Van der Heyden suspendu contre Charleroi

Van der Heyden a écopé d'un carton jaune pour contestation, ce qui le privera du prochain match contre Charleroi. "Je me suis un peu trop emporté contre l'arbitre, je dois rester plus calme. Il m'a mis ce jaune parce que j'étais frustré."